Els carrers i places de Figueres van ser un any més el centre de les multitudinàries Fires de l’1 de maig. Riuades de gent van acudir a la cita, organitzada pel Casino Menestral figuerenc, aquest dilluns passat, on es va imposar el bon temps i només el fort vent va fer la guitza ocasionant problemes a algunes parades. En total van ser més de tres-cents artesans que van portar tota mena de productes d’alimentació, artesania, articles antics i pintura, entre altres. Els organitzadors van assenyalar la satisfacció per com es va desenvolupar la jornada: «Al final del dia hauran passat unes cent mil persones per les Fires», va remarcar la presidenta del Casino Menestral, Violeta Llueca.

La reinvenció és la clau per continuar seduint el públic, i per això el Casino Menestral va comptar enguany amb una oferta nova d’autocaravanes, situades a la plaça Ernest Vila, les quals van oferir una àmplia oferta gastronòmica; mentre que a la placeta baixa de la Rambla, es van fer tallers per als més petits: de vidre, feltre, fang, fusta, i un taller de pubillatge adreçat a fer visible aquesta tradició entre el jovent. La música i les activitats complementàries van ser un altre dels al·licients de la jornada, el que va permetre donar pas a més trànsit de gent. Per encabir tots els artesans que demanden ser presents en aquestes fires veteranes, els organitzadors es plantegen de cara a l’any que ve ampliar els espais de la Fira. El Casino Menestral encara continua la seva activitat de Fires aquest dimecres amb una de les delícies de la programació i una de les cites clàssiques és la celebració de la Fira del Llibre Vell, organitzada cada 3 de maig i que enguany arriba als seus 43 anys d’existència. S’instal·la a la plaça Catalunya, des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre. Anna Maria Velaz, expresidenta de l’Agrupació Cultural Atenea i actual Fulla de Plata de la ciutat de Figueres, serà l’encarregada de fer el pregó que tindrà lloc a dos quarts d’una del migdia a la plaça Catalunya.