Figueres està de festa major i ha programat una gran varietat d'activitats. Aquest dimarts 2 de maig les Fires i Festes de la Santa Creu presenten la següent programació:

MERCAT MUNICIPAL DE LA FRUITA I LA VERDURA

De les 7 h a les 14 h a les places del Gra i a la plaça de Catalunya

MATINAL DE JOCS D'AIGUA

De les 10:30 h a les 13:00 h a la Piscina Municipal climatitzada

Per a nens/es de 6 a 12 anys. És imprescindible un bon domini del medi aquàtic.

MATINAL D'HOQUEI PATINS

De les 10 h a les 14 h al Pavelló Rafel Mora

Activitat de portes obertes adreçada a nens/es de 3 a 10 anys

Vine a provar-ho! Et deixem patins i material.

Organitza: Club Hoquei Figueres

LLIURAMENT DE MEDALLES A LA GENT GRAN

A les 11 h a La Cate

VISITES A LA CASA NATAL SALVADOR DALÍ

De les 10 h a les 13 h i de les 16 h a les 18 h

Casa Natal Salvador Dalí (carrer Monturiol, 6)

Cal reserva prèvia a www.museuemporda.org, al Museu de l'Empordà o a l'Oficina de Turisme de Figueres.

SARDANES

Amb l'ORQUESTRA MARAVELLA

A les 13 h a la Rambla

PARC D'ATRACCIONS

Al Recinte Firal. Obertura: 16 h. Tancament: 3 h.

Servei gratuït de bus urbà fins les 20:30 h (Línia 1. Font Lluminosa - Clos de Fires)

Organitzen: Ajuntament de Figueres i Associació de Firaires de les Comarques Gironines

ESPECTACLE FAMILIAR DE CLOWN "YOUGUR" DE CARLO MÔ

A les 17 h a la plaça de Josep Pla

Recomanat per a tots els públics

Carlo Mô apareix amb un mur sobre la seva esquena... i sense motiu aparent. Però tot canvia quan al seu pas vol anar-se carregant de tot el que es troba, amb l'estranya i única inutilitat d'emmagatzemar-ho tot perquè... si menys és més... quant més serà més? Gratuït.

Organitza: Ajuntament de Figueres

VISITA COMENTADA A L’EXPOSICIÓ “EL QUIXOT DE FIGUERES. DELS MOLINS DE VENT A LA DISCOTECA”

A les 17 h, a la Sala d’Exposicions l’Escorxador

Visita comentada a càrrec del Grup d’Enriquiment de l’Institut Ramon Muntaner, responsables del comissariat de l’exposició.

Cal reserva prèvia a www.museuemporda.org o al Museu de l'Empordà

CONCERT I BALL DE TARDA

A les 18 h a la plaça de Catalunya

Amb l'ORQUESTRA MARAVELLA

NIT DE LA CEBETA

A les 20:30 h a la plaça de l’Escorxador i itinerant

Organitza: Amics dels Gegants

EL RAMPELL

Espai jove i familiar del Parc de les Aigües

ACTUACIÓ MUSICAL A L'ESCENARI AUXILIAR

A les 20:30 h

ELS PETS

A les 22 h

Era la Nit de Nadal de 1985 quan Els Pets van iniciar la seva aventura musical a Constantí. De manera ininterrompuda Lluís Gavaldà, Joan Reig i Falín Càceres han anat donant guerra pels escenaris contribuint a la creació de la banda sonora de diferents generacions. Els creadors de “Bon dia”, “S'ha acabat”, “Jo vull ser rei”, “Agost” i dotzenes d'èxits més estan presentant “1963”, un nou disc rabiosament pop.

LES QUE FALTABAND

23:45 h

Grup femení de versions format per vuit components. Ofereixen un espectacle potent i reivindicatiu, amb un repertori que va des de clàssics del pop de diva dels 90' fins a hits actuals, passant per ritmes llatins i caribenys o el rock dels 80'. Des de Rosario i Rosalía a l'alemanya Nena o les Spice Girls, passant per La Oreja de Van Gogh o Beyoncé, girl power.

CASA CULTURAL D'ANDALUSIA DEL RECINTE FIRAL

A les 18:30 h, actuació el Grup de Playback Clau de Sol

A les 19:30 h, actuació de Lablue Centre de Dansa

A les 20:30 h, actuació de l'Escola de Flamenc Pilar Sánchez

A les 22 h, concert amb el grup Bohemia