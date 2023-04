L’Orquestra Maribel celebra el seu desè aniversari damunt dels escenaris. Aquests deu any els han portat a fer la Maribel10Tour i pararan a Figueres per fer un concert a El Rampell de el dia 29 d'abril

L’Orquestra Maribel és un dels grups de versions de les comarques gironines i enguany compliu 10 anys, però com va començar?

Tot va començar com una broma un 25 de desembre al Local Social de Sarrià de Ter, el nostre poble. Aquell dia el jovent d’allà celebràvem la Festa de Gala i ens faltava un grup de versions per animar la festa. En Pep, un dels components de la banda, em va dir que feien el grup de versions i que els faltava cantant, i així va començar. En principi el grup es va crear només per aquell dia.

Com ha sigut aquesta dècada de Maribel?

Molt ben parits! Aquests 10 anys han passat volant. Comences que al principi no et coneix ningú i has d’anar picant pedra. L’evolució és molt positiva.

Ara esteu fent la Maribel10Tour.

Sí, tenim moltes ganes de fer-la perquè és la més completa pel que fa a directe, a repertori, a estils musicals, a xou..., en tenim moltes ganes. A més, tornem a molts pobles que havíem estat al principi.

I torneu a Figueres el dia 29 d’abril.

Ja hi hem tocat a les barraques d’altres anys i en tenim molt bon record. És una de les festes majors top de les comarques gironines.

En algun moment us heu plantejat fer temes propis o sempre heu tingut clar que només volíeu fer versions?

Sempre hem tingut clar que seríem un grup únicament i exclusivament de versions. Tampoc es pot descartar que algun dia arribem a fer algun tema, però som de versions.

«Sempre hem tingut clar que seríem un grup únicament i exclusivament de versions»

Quina és la cançó que mai un podeu deixar?

Hem tingut temes que han anat i vingut, tot i mantenir la idea de blocs genèrics, el popurri de pop, el de reggaeton..., però el que està més relacionat amb la nostra cultura i la nostra terra, com el popurri de rock català, és intocable. Hi ha La gallineta, L’estaca, cançons de la Trinca... i el Virolai.

És el vostre ADN.

Jo crec que sí.

Us caracteritza ser molt intergeneracionals.

És el que busquem. En aquesta gira et podem cantar Camela, Lluís Llach, Shakira, Sopa de Cabra, Coldplay, Rosalía... tothom hi té cabuda.