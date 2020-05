El Casino Menestral Figuerenc recorda la Fira del Llibre Vell

El Casino Menestral Figuerenc no ha volgut deixar passar el dia 3 de maig, diada de la Santa Creu, recordant una de les fires que es fan aquest dia, habitualment, i que el coronavirus no ha permès. Es tracta de la Fira del Llibre Vell que es fa habitualment a la plaça Catalunya de Figueres i que enguany hauria arribat a la 40a edició. Ho ha fet penjant a les xarxes un vídeo dels diferents cartells que ha tingut la Fira en els darrers anys. L'entitat, però, es posa a disposició dels usuaris de la Fira, que sempre són molts i molt fidels, per fer d'intermediària entre ells i els llibreters de vell que haurien assistit a la Fira.









Avui s'acaben les fires.

Fira del llibre des de casa.

Aquest any no ha pogut ser.

