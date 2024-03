A Segona Catalana, la Jonquera ha perdut al camp del Ca l’Aguidó (3-1), el Marca de l’Ham s’ha imposat al Bisbalenc (1-0) i l’Empuriabrava-Castelló ha empatat contra el Bellcaire (1-1).

Els fronterers són novens després de perdre a Blanes on l’únic fet positiu és l’estat de gràcia del davanter brasiler Vinicius, fitxat recentment i que ha marcat tres gols en quatre partits. El conjunt figuerenc té la salvació a onze punts, provisionalment, tot i la victòria contra els de la Bisbal, també situats en descens, gràcies a un gol d’Arnau Sáez al minut 77. Els castellonins, en la mateixa situació crítica que els figuerencs, no han pogut superar un rival directe per la salvació tot i que s’havia avançat amb un gol de Güell.

A la propera jornada hi haurà duel comarcal entre la Jonquera i l’Empuriabrava-Castelló (diumenge, 17 h) mentre que el Marca de l’Ham jugarà a Calonge el dia abans (dissabte, 16.30 h)