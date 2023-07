El camp de futbol de la Marca de l’Ham va acollir, el dissabte passat, la primera edició del Memorial Sergi Murga amb la participació d’un centenar de jugadors repartits en nou equips de futbol-7. Al torneig hi van jugar amics seus i la seva família hi va ser present. Murga, que va morir el 2021, mai va arribar a jugar al club figuerenc, però hi mantenia una bona relació.