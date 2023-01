El britànic James Pearson explica, a través d’«Once Upon A Climb», els projectes d’escalada que fa juntament amb la seva parella, la francesa Caroline Ciavaldini. Ambdós narraran les seves experiències a Figueres aquest divendres 27 de gener (21 h, a La Cate) dins de les activitats de la 22a edició de La Mostra de Muntanya i Aventura. Pearson era, als 19 anys, un dels escaladors d’escalada clàssica més potents del Regne Unit, ara en té 37 i recorre el planeta amb la seva parella, Caroline Ciavaldini, a la cerca de parets, blocs o cims. Ciavaldini va créixer a l’illa de la Reunió i després de sumar nombrosos campionats, ara és una escaladora polifacètica que viatja pel món i descobreix, també, una diversitat infinita d’escalades clàssiques, esportives o de bloc.

Com es va crear «Once Upon a Climb»?

És un lloc per explicar totes les nostres històries. Poc després de conèixer-nos amb la Caroline, viatjàvem tant que, encara que escrivíem molts articles per a revistes d’escalada, necessitàvem un lloc on guardar tota la informació sobre les nostres aventures. Tenia sentit per a nosaltres fer públic aquesta «cosa» amb l’esperança d’inspirar altres persones a sortir-hi amb les seves pròpies aventures.

Quins últims reptes vau fer el 2022?

A part de tenir el nostre segon fill, que va ser una gran aventura en si mateixa, hem estat gaudint més dels llocs d’escalada locals al sud de França amb l’esperança de reduir la nostra petjada de carboni.

Quins reptes teniu per al 2023?

Tant la Caro com jo tenim grans projectes d’escalada tradicional a la meravellosa zona d’Annot, al sud de França. Amb dos fills, tenim una mica menys de temps que abans, però estic segur que aquestes rutes ens ocuparan molt temps. En la situació improbable que les acabem ràpidament, hi ha moltes altres rutes interessants per fer i provar. Aquesta és la bellesa de l’escalada, que sempre hi ha alguna cosa per fer.

Hi ha murs que se us resisteixin?

Els reptes d’escalada són pràcticament infinits. Estic segur que en tindria per fer en cent vides.

Amb la Caroline ho feu tot junts. Quin és el secret?

Realment no puc explicar el secret perquè és com sempre hem estat. La vida amb els nostres fills de vegades sembla un esport d’equip. La Caro i jo estem al mateix costat, però no necessàriament passem tant temps fent el mateix. Un de nosaltres canvia el nadó, l’altre cuina el sopar, llegeix al nen gran... Al final és a la nit, quan els nens se’n van al llit, que tornem a parlar-nos de nou.

Heu escalat a Catalunya? Quins llocs recomanaríeu?

Sí, als dos ens agrada escalar a Catalunya i hem tingut la sort de visitar-la en diferents ocasions. Sou molt afortunats de tenir un rock tan increïble i variat. És molt difícil triar només un lloc.

Què aconsellaríeu als que vulguin començar a escalar?

Que s’uneixin a un club o vagin a un rocòdrom i facin nous amics. L’escalada és molt més divertida quan comparteixes l’experiència, i també es millora molt més ràpidament amb algú que t’aconselli.