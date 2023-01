La Glòria Ramírez i la Irene Teixidor són dues dones que han explicat públicament que pateixen esclerosi múltiple en el marc de la Cursa de la Dona de l'Escala, ja que és aquesta la malaltia que defensarà aquest diumenge el matí. A la Glòria, el diagnòstic li va arribar «quan tenia vint-i-cinc anys, moment en el qual jugava a bàsquet, la meva passió. Vaig continuar trepitjant les pistes dos anys més, fins que vaig quedar-me coixa. Un dia se'm va adormir el braç dret i vaig pensar que eren els cruiximents de l'entrenament del dia abans, però va resultar ser esclerosi múltiple». Afegeix també que «és compatible esport i esclerosi, ara no jugo, però soc segona entrenadora d'un equip. La passió per l'esport no l'he perduda». Ramírez té com a objectiu visibilitzar, normalitzar i accelerar la investigació sobre aquesta malaltia perquè amb els tractaments s'han fet passos endavant.

Per la seva banda, la Irene va saber que tenia esclerosi múltiple l'any 2007. «Al setembre d'aquell mateix any vaig ser mare d'un nen i al novembre vaig notar les primeres molèsties a la cama, la tenia adormida i no la podia moure. Associava el cansament al fet de ser mare.

Vaig saber que patia la malaltia al cap de dotze mesos. He tornat a ser mare, ara d'una nena». Totes dues coincideixen, en les entrevistes que han concedit a diferents espais de Ràdio l'Escala i Canal10 Empordà, que l'esclerosi és ja un company de vida.

El que sabem fins ara de la malaltia és que no té cura i que afecta aproximadament unes nou mil persones a Catalunya, majoritàriament dones que tenen entre vint-i-cinc i quaranta anys. Sí que hi ha diversos tractaments, però no existeix encara cap fàrmac que l'aturi definitivament, ja que se'n desconeix encara l'origen. Molts dels seus símptomes són invisibles, en serien exemples la tristesa i la depressió; altres visibles com seria la pèrdua d'equilibri. És la malaltia de les mil cares.

Quan la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) va saber que la Cursa de la Dona de l'Escala 2023 lluitaria per la seva causa va rebre una gran alegria. «Agraïment molt gran cap a aquest col·lectiu de dones escalenques que en aquesta sisena edició hagin pensat amb la FEM com a entitat beneficiària», subratlla la coordinadora de comunicació de la fundació de les comarques gironines, Montse Prats, que aprofita per dir que «el centre de tot és la persona i hem de treballar per mantenir el màxim la qualitat de vida d'aquestes persones».

Una cursa amb vocació solidària

Des de l'organització, sigui amb malalties majoritàries o sigui amb minoritàries «el que busquem és millorar l'estil de vida que pateixen les persones malaltes i per fer-ho necessitem el suport de la ciutadania en forma d'inscripcions, que esperem arribar a les mil, com a mínim», destaca Anni Sánchez, organització de la Cursa de la Dona de l'Escala. El tret de sortida de l'esdeveniment va ser la presentació de la samarreta a l'Ajuntament. Enguany s'ha escollit el taronja, precisament el color de la FEM. Aquest diumenge, les activitats començaran a les nou del matí i la sortida serà a les deu.