El manresà David Palmada, conegut com a Pelut, és conegut per les seves aventures extremes d’escalada artificial i aquest divendres 20 de gener obrirà la 22a edició de La Mostra de Muntanya i Aventura, de Figueres, amb dues xerrades: per estudiants d’instituts (10.30 h, al Teatre El Jardí) i per a la resta de públic (21 h, a La Cate). El bagenc ha estat capaç d’escalar zones subterrànies, profundes i durant dies com el Black Hole (Cantàbria) o el Black Cave (Biscaia). Especialista en la disciplina d’escalada artificial, escala coves, pous i també ha fet obertures a parets del Pakistan, Canadà i els Estats Units. Ens atén des de l’Aràbia Saudita, on ha exercit de mecànic al ral·li del Dakar. Podeu veure els seus reptes a l’Instagram personal pelutwall.

Què t’empeny a fer reptes llargs?

Com més dies lliures tinc, més mogudes difícils puc fer. El principal problema és trobar un company que s’ho pugui compaginar.

Hi ha alguna paret que se’t resisteixi o que t’agradaria fer?

Hi ha cops que no tens sort, la meteorologia no t’afavoreix i no has aplicat el modus operanti que tocava. Però si ets tossut i vols, ho acabes aconseguint. Alex Txikon, per exemple, ha intentat l’ascens hivernal al “vuit mil” Manaslu molts cops i ha acabat triomfant en dos; es tracta de perseverança. Tinc projectes a mitges que he començat, però no llanço la tovallola, estem batallant any rere any fins assolir-ho. L’únic que em pot aturar és la mort i no ho aconseguirà.

Dius que tothom ha de posar un Black Hole a la seva vida. Per què?

És una metàfora. Són aventures on en un forat a sota a terra estàs incomunicat, sense cobertura, on t’adones el veritable poder de les paraules company, aïllament i soledat. On pots pensar amb tota la gent en què no hi dones importància en el dia a dia. La gent hauria de desconnectar una mica d’Internet i de la realitat per pensar amb allò que estem descuidant, ja que la vida passa ràpid.

Gràcies a l’escalada artificial s’han obert vies. Llegeixo que hi ha puristes, però, que «no consideren que l’escalada artificial estigui a l’altura de l’escalada lliure». Què n’opines?

L’escalada artificial és una disciplina com ho és l’esportiva, bloc o alpinisme. Que cadascú escali com vulgui respectant la seva modalitat. Per començar, la paraula purista ja no m’agrada. Si ho ets, no escalis i queda’t a casa, o bé fes-ho despullat, sense magnesi ni peus de gats, que deixen les parets com un cromo i amb marques. Jo, no utilitzo peus de gat ni magnesi, només claus. Els humans hem vingut a destruir el món, som així. La majoria de vies que s’han alliberat és gràcies a l’escalada artificial; és evolució.

Com ha canviat l’escalada des que va començar?

No ha canviat, han evolucionat els materials. L’escalada artificial passa a ser més segura quan més material tècnic i bo tens. Llavors, depèn de la destresa, de la sang freda, de la tècnica i del poder mental que tinguis.

Què recomanaries als joves que vulguin iniciar-se a l’escalada?

Que no se la prenguin com uns números, sinó com una manera de viure, d’escapada, de llibertat i connectar la natura.

La Mostra de Muntanya i Aventura arrenca amb dues xerrades i visionats premiats

El Centre Excursionista Empordanès organitza, entre aquest divendres 20 i el 28 de gener, la 22a edició de La Mostra de Muntanya i Aventura, en diferents espais de Figueres. El primer acte serà la doble ponència de David Palmada, Pelut, i el mateix divendres 20 (a les set de la tarda, al Cercle Sport, es presentarà el manual pràctic Orientació en el medi natural, de Toni Muné.

L’endemà dissabte, a les sis de la tarda, a La Cate, es projectaran visionats premiats com Barefoot Charles (escalador de bloc des d’una cova i descalç) i l’obra del català Sergi Ricart, El riu dels set noms. També es mostrarà una primera part del recull de curtmetratges guanyadors del festival MontPhoto 2022, organitzats per una entitat de Lloret de Mar referent de la fotografia digital. Podeu consultar la programació sencera al web dels organitzadors.