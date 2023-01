El Club Esportiu Fortià va presentar, el passat 7 de gener i dins dels actes de la festa major de Sant Julià i Santa Basilissa, els vuit equips que té aquesta temporada. El club presidit per Josep Rosillo i coordinat per Àngel Romans i Joan Cuadrado té en competició un primer equip, juvenil, cadet, infantil, dos alevins, benjamí i prebenjamí. L’amateur és dirigit per Víctor Rosillo i competeix a Quarta Catalana.

Les fotos de cada equip, amb els noms i cognom de jugadors i tècnics, els trobareu a la propera edició en paper del Setmanari de l'Alt Empordà, a partir del dimarts 17 de gener.