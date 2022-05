En els darrers mesos, el mal estat de la gespa natural del camp de futbol municipal Nou Miramar de l’Escala ha estat un malson pel club i també per a l’ajuntament. Hi havia diverses clapes que feien que la pilota no pogués circular com ho hauria de fer i se sumava a què els jugadors s’exposaven a patir alguna lesió. De fet, molts entrenadors dels equips visitants just en acabar el partit es queixaven. «Ens ha costat molt entrar en el partit. És una pena que el camp estigui com està... No és culpa de l’Escala ni de ningú, però és una llàstima que s’hagi de jugar així», comentava recentment l’entrenador del Banyoles.

Les diverses punxades al terreny de joc han fet que l’estat de la gespa millori i la setmana de pluges ha fet que l’herba hagi millorat considerablement. A més a més, el passat desembre, es va instal·lar una manta tèrmica amb la intenció de què l’herba creixés tot i les baixes temperatures. Durant el procés va regnar el bon temps i aquest tractament va tenir els resultats esperats. Per solucionar aquest tema, els representants de l’Ajuntament i el Futbol Club l’Escala s’han reunit per buscar solucions i el que ha transcendit públicament és que l’herba natural del camp té els dies comptats. «Hem parlat amb la junta directiva i tots coneixen que la voluntat municipal és canviar el format de la gespa. Pensem que és una solució perquè la instal·lació municipal millori... Ara mateix, el futbol base entrena al camp de futbol artificial perquè el natural és exclusivament pel primer equip. Seria una instal·lació amb més possibilitats. Això està sobre la taula, però no està definit... Tot apunta que ben aviat agafarà aquesta forma. Estem parlant d’un pressupost rellevant», expressa l’alcalde de l’Escala, Víctor Puga. Retorn important L’alcalde no va voler aventurar-se amb el que podria costar aquest canvi. «Són quantitats que són assumibles, perquè el retorn és molt important per un club que té més de dues-centes llicències. La majoria dels camps de la província de Girona ja són d’herba artificial». El canvi de format seria a l’estiu, segons el regidor d’Esports, Boran Minic. «Era qüestió de temps... Esperem poder fer aquest canvi aquest estiu. Hi estem treballant amb molta empenta perquè creiem que seria molt positiu per al municipi. És imprescindible fer aquest canvi. És un dels projectes més destacats que es faria. Des del 2000, que es va inaugurar el camp, no s’hi ha fet pràcticament cap millora rellevant. Serà una gran inversió, però serà una inversió de futur, sobretot pel futbol base que és la clau». Amb el que s’està treballant és com hauria de ser el nou format de la gespa, sí artificial o híbrida. «Sembla que el camp d’herba artificial té els dies comptats. No ens podem posar amb les instal·lacions perquè són municipals. El consistori ha de prendre les seves decisions i han de fer el més convenient per l’Escala. La junta encara no sap si es farà aquest estiu i no sabem si ens afectarà durant la pretemporada», explica Josep Costa, president del FC l’Escala. El màxim responsable del futbol està content amb el nou camp de futbol 5 que s’ha construït.