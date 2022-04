L’equip del RCD Espanyol Special s’ha proclamat campió, aquest divendres al vespre a Vidreres (Girona), de la 8a edició del torneig inclusiu MICIntegra. El campionat, disputat per persones amb altres capacitats i que tornava tres anys després, ha comptat amb la presència de 18 equips de futbol. L'equip blanc-i-blau s’ha imposat al CA Garrotxa a la final de la Fase Companyerisme, format per equips que havien acabat la primera fase en primera posició. D’aquesta manera, l’RCD Espanyol Special revalida el títol del MICIntegra -va guanyar el darrer torneig que es va jugar, el 2019- i ja en suma quatre en les últimes cinc edicions (2016, 2017, 2019 i 2022).

Les altres dues fases, amb equips que havien finalitzat la fase prèvia en segon i en tercer lloc, ha deixat els següents vencedors: la UE Sant Andreu TEB s’ha imposat al FC Taina Sabadell a la final de la Fase Motivació; i la UE Cornellà Insercor ha vençut a la Fase Fair Play en el duel decisiu davant la UE Figueres Integra.

Juanjo Rovira, director del MICFootball, explica que la valoració del MICIntegra “ha estat molt positiva. Veure les cares d’alegria i de felicitat dels participants és un alè d’aire fresc i de càrrega d’energia per a tothom. Havíem trobat molt a faltar aquest torneig i ja esperem els jugadors amb els braços oberts l’any que ve”. Per a l’alcalde de Vidreres, Jordi Camps, “la valoració per acollir el MICIntegra al nostre poble és molt positiva; estem molt contents que des de MICSports continuïn apostant per Vidreres per organitzar aquesta festa de l’esport. Celebrem que després de dos anys d’aturada obligatòria l’hàgim pogut recuperar i desitgem que tots els jugadors l’han gaudit”.

La prova estava inclosa en la 20a edició del MICFootball (MIC-Mediterranean International Cup) i ha tingut el suport de l’Obra Social “la Caixa”. Els 18 equips catalans que hi han participat són RCD Espanyol Special, Nàstic Genuine, Penya Special Barça, UE Figueres Integra, CA Garrotxa, MAP Abadessenc, Arquera Mataró, Europa ACIDH, Banyoles Junts i Endavant, Fundació Ramon Noguera, UE Cornellà Insercor, AE Badalonès, Baix Empordà Special, Aspro Lleida, Taina Sabadell, UE Sant Andreu TEB, CE Mont-ras, CE l’Hospitalet.