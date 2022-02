Carla Giró ha aconseguit pujar al podi a Vilablareix en la Primera Fase de la Lliga Territorial A2. L’endemà, en la segona fase de la Copa Catalana, Daniela Sedero va aconseguir la tercera plaça de la primera fase i primera del seu any, classificant-se per la Final, on també han participat Clara Sabater i Laia Roura.