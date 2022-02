Hi ha dies en els quals surt tot rodó. I ahir el Barça en va tenir un d’aquests, en una tarda que va fer embogir el Camp Nou per fer veure una llum al final del túnel de cara al que queda de temporada. Ahir els blaugranes van fer, segurament, el millor partit de l’era Xavi Hernández i van acabar tombant a l’Atlètic de Madrid (4-2) per, a més, escalar fins a la quarta posició i col·locar-se en llocs de Champions. Tot va brillar, des del debut d’Adama Traoré fins a un Dani Alves que va tornar a marcar amb la samarreta blaugrana per pràcticament sentenciar el partit al minut 60 amb el 4-1. I és que, si no es té en compte la diana visitant al minut 8, obra de Carrasco, el Barça va dominar completament tot i que, de fet, només va xutar quatre cops entre els tres pals. Quatre vegades, i quatre gols. Des del 16 de desembre de 2012 que els madrilenys no encaixaven tantes dianes en un partit de Lliga i també van ser al Camp Nou (4-1).

La festa semblava rodona fins que al minut 69 va arribar l’expulsió de Dani Alves per una falta a destemps a Carrasco. Una targeta vermella, però, molt protestada, perquè en el moment que el brasiler va cometre l'errada de clavar els tacs al bessó del belga, l’acció ja estava invalidada per fora de joc. En tot cas, els locals es van buidar per administrar el seu avantatge de 4-2. Després del gol inicial de l’Atlètic al minut vuit el Barça va despertar i només va trigar dos minuts a igualar el marcador. Jordi Alba, que havia fallat en defensa en el gol visitant, va engaltar una volea a l’interior de l’àrea després d’una centrada de Dani Alves que es va colar per tot l’escaire. A partir d’aquí, els de Xavi van reforçar la seva proposta valenta i efectiva de cara a porteria i al minut 21, el debutant Adama superava per enèsima vegada a Mario Hermoso per posar un centra des de la banda dreta que Gavi rematava amb el cap per fer pujar el 2-1.

Eren els millors minuts del Barça, que abans del descans encara va augmentar l’avantatge després d’una jugada a pilota aturada que va rematar Piqué directe al travesser i Araújo va ser el més viu per agafar el rebot i ficar la pilota al fons de la porteria (3-1). I en l’inici de la segona meitat va continuar la festa. Dani Alves es va unir a la golejada amb un gol des de la frontal després de culminar una combinació entre Frenkie de Jong i Ferran Torres. Però, sorprenentment, aquí va acabar tota l’ofensiva local. I és que quan el partit semblava sentenciat, Luis Suárez feia el 4-2 en rematar amb el cap un córner que Giménez havia prolongat. Va ser aquí quan Simeone va fer seure a Joao Félix per donar entrada a Correa, i Xavi va canviar a un debutant com Adama per un altre, Aubameyang. I per més inri dels mals blaugrana, Dani Alves va ser expulsat al 69 per deixar els tacs marcats a un bessó de Carrasco. Tot i així, l’Atlètic més vulnerable dels últims anys va ser incapaç d’aprofitar la inferioritat numèrica del rival. El Barça va fer un pas cap enrere per protegir-se, va ajuntar les línies i no va concedir ocasions als madrilenys.

Xiulets per a Dembélé

Ousmane Dembélé va tornar a una convocatòria de Xavi Hernández després de la polèmica per no renovar amb el club durant el marcat d’hivern. El francès, que no va jugar, va ser xiulat pel públic del Camp Nou quan es va anunciar el seu nom per megafonia. El tècnic de Terrassa va sortir en la seva defensa i va demanar a la gent que «deixi de xiular a Dembélé. Avui l’han xiulat i ja està, però a partir d’ara demano que li donin suport».