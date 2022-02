Als seus 35 anys, Rafa Nadal continua sent indestructible sobre la pista. Competeix sense desmai i les hores de partit passen com si a ell no l'afectés. Tant que Medvédev, 10 anys més jove que Rafa, semblava més cansat durant moltes fases de la trobada.

Els espectadors li veiem més fort en el tercer set que en els 2 primers, quan ja portaven més de 2 hores de partit. I després de 5 hores fent un esprint, colpejant, corrent... Nadal continua arribant a boles increïbles. I fins tot, costa creure-ho.

Com ho fa? Com és possible aguantar el seu cos perquè no es buidi? Com evita una baixada de sucre? Com li continuen responent les cames, els braços, i fins i tot el cap?

Com organitza Rafa el dia de la final?

Després de 21 Gran eslam, amb 106 trofeus en les seves vitrines, 89 d'ells individuals, 11 en dobles i 6 amb l'equip d'Espanya, Nadal té assumides moltes rutines i perfectament dissenyat el seu dia de competició.

I per a conèixer-ho millor, recorrem a Luis Mediero, un expert mundial en l'esport del tenis.

Mediero va ser triat en 2 ocasions com el millor 'Millor Professor de Cursos d'Entrenadors del Món', concedit pel Registre Professional de Tenis dels Estats Units (USPTA).

En l'actualitat és fundador, al costat d'Emilio Sánchez Vicario, i conseller delegat de Corporate Athlete, un programa d'entrenament que utilitza les eines dels esportistes professionals per a ajudar els directius d'empresa a aconseguir el seu Estat de Competició Ideal.

Així que després de potenciar les carreres de tenistes tan coneguts com Andy Murray, Sveltana Kutnetsova, Dimitrov, Juan Mònaco, Hantuchova... i després d'haver estudiat cada pas, és la persona ideal per a analitzar-nos el dia en què Rafa Nadal va tornar a semblar un superhome.

Dorm bé? Què menja abans de jugar?

Per l'experiència que té Rafa en l'alta competició és fàcil que la nit anterior hagi dormit bastant bé, relaxat i al voltant d'unes 8 hores.

Després, com el partit es disputava a la tarda, per a mantenir el to muscular haurà entrenat una mica durant el matí. És una cosa fonamental per a agafar les sensacions per al partit.

I haurà menjat un menú suficient, no escàs, que sempre està compost principalment per proteïnes d'origen animal i hidrats de carboni com:

Pasta

Carn, pollastre, ou, salmó o gall dindi

Amanida

Fruita seca

Pa

Fruita variada

Iogurt

«És important també afegir greixos saludables com alvocat, oli d'oliva o fruits secs», explica Mediero.

«I havent dinat segur que se'n va anar a dormir una migdiada».

El somni és molt important pels esportistes professionals. Sempre, però més en els dies de competició.

Tant que en els tenistes no és estrany veure a jugadors tombats intentant relaxar-se o fins i tot fer un son en els mateixos bancs dels vestuaris unes hores abans que arribi el seu torn de joc.

No podem oblidar que és un esport en què moltes vegades saps darrere de qui jugues, però no coneixes exactament l'hora que et toca.

En qualsevol cas, a la final sí que hi havia hora exacta, i Nadal haurà dormit una petita migdiada, que no haurà estat superior als 40 minuts.

La hidratació amb aigua és clau

La hidratació no comença quan el jugador està suat i té set. Ni quan comença el partit.

Després de la petita migdiada i fins a l'entrada en pista, el treball d'ingerir líquids és una cosa constant, i Nadal s'haurà hidratat molt durant aquestes hores.

I és que, encara que moltes persones no ho sàpiguen, per al que vagi a ocórrer en el partit és clau "no descuidar la hidratació durant les hores prèvies a la trobada".

«Segurament Rafa s'hauria begut entre 1,5 i 2 litres d'aigua». I ja, tal com ho hem vist tots, durant el desenvolupament del partit en la pista Nadal (com els esportistes del seu nivell) va continuar amb la hidratació constant".

Per què és tan important hidratar-se? A quina part del cos el pot afectar?

És fonamental estar molt ben hidratat per a evitar les enrampades musculars. I més en un partit que dura gairebé 5 hores i mitja (i 24 minuts) en el qual Rafa va perdre al voltant de 5 quilos.

I què beu?

«Perquè durant tot el temps de joc va combinant aigua mineral natural amb una altra suplementada amb minerals i vitamines. Són pols enriquides que es dissolen en aigua i que estan personalitzats pel seu equip mèdic, que és perfecte coneixedor de les seves necessitats»

Què menja durant el partit?

Tothom el veu, però és important recordar que Rafa comença a menjar des del primer canvi de costat.

El jugador no espera al fet que es vagin esgotant les seves forces ni al fet que es vagin generant vuits a l'estómac. Cal mantenir la càrrega energètica del cos en perfecte estat i durant tot el temps.

Per això és tan habitual veure als tenistes, i especialment a Rafa, menjant plàtans.

Són una molt bona font de carbohidrats saludables, fins al punt que un plàtan no gaire gran pot tenir fins a 27 grams de carbohidrats.

Però sigui amb plàtans o amb gels, el que es pren Nadal durant un partit són fonamentalment carbohidrats de ràpida absorció, que es descomponen molt de pressa en glucosa o «sucre» en la sang, que és la principal font d'energia de l'organisme amb càrrega proteica.

L'objectiu és que el cos no hagi de consumir les seves pròpies reserves de glucogen, i gràcies a això augmenta la resistència i es retarda la fatiga.

Els gels, igual que la fibra del plàtan menjat a queixalades, també alenteixen l'absorció lenta, i això li dóna una energia més duradora i sense problemes estomacals.

També és important que aquests gels tinguin una aportació de potassi (com el té el plàtan).

Per què és important el potassi?

El potassi és un mineral fonamental per a mantenir la bona contracció muscular.

Si hi ha baixos nivells de potassi, el risc de sofrir enrampades és molt alt.

I no podem oblidar que el cos perd potassi a través de la suor, per la qual cosa per a un esforç com el de la final del diumenge a Melbourne, recuperar-lo constantment és imprescindible.

També és molt habitual que Rafa mengi dàtils durant els partits, perquè tenen un efecte immediat en el cos i no afecten l'estómac.

No em consta a Austràlia, però és molt habitual en ell.

Els dàtils són una font de sucres i també li aporten vitamines i minerals com el potassi i el magnesi. A més d'anar-li ajudant a reposar calories.

I com explicava el seu metge, Ángel Ruiz Cotorro, crec recordar que va ser després de la final de Roland Garros en 2019, ells li marquen les pautes de quants ha de menjar. I a vegades ha de recordar-li-ho durant el partit:

«Perquè igual que sabem que amb la hidratació mai fallarà, perquè les ampolles formen part de la seva vida, menjar a vegades se li pot oblidar»

Per què Rafa Nadal fa bicicleta després del partit?

És la pregunta més repetida durant la tarda del partit. Les imatges de Rafa Nadal exercitant-se en una bicicleta estàtica del gimnàs del Melbourne Park -on s'ha desenvolupat el Open d'Austràlia- han donat la volta al món davant la sorpresa de molts.

#EnbiciEsMejor Luego de 5 horas de extenuante juego, Rafael Nadal se fue a hacer bicicleta.

El objetivo es relajar la musculatura con 30 minutos en estático para que la sangre siga circulando por el organismo y se acelere la recuperación física.

Video: @LuisEduJacome pic.twitter.com/H8lTyMNk6N — Asociación de Ciclistas del Perú - ACIPER (@ACIPER_Oficial) 31 de enero de 2022

La raó per la qual el tenista va decidir relaxar la musculatura, en lloc de dutxar-se i atendre la premsa, és que aquest exercici forma part del seu mètode de recuperació activa. Així ens l'ha confirmat Luis Mediero.

"El pitjor que pots fer després d'un esforç com el que ell ha realitzat és parar el cos de cop".

"Cada jugador té la seva rutina i en el cas de Rafa Nadal és anar al gimnàs i muntar amb bicicleta estàtica -entre 20 i 30 minuts- a un ritme lent per a anar deixant anar les cames i que es vagin recuperant de tot l'esforç".

No obstant això, aclareix, "cada esportista té el seu mètode". A Rafa Nadal, que durant més de cinc hores va estar corrent, la bicicleta estàtica li manté els músculs actius, sense impacte mecànic però sí amb efecte circulatori.

Es tracta d'evitar la concentració de lactat. Perquè l'acumulació d'àcid làctic en els músculs és el gran enemic dels atletes, ja que provoca cremor i dolor.

Això ocorre quan s'esgota l'oxigen en els músculs i la glucosa comença a descompondre's.

Per a deslliurar-se d'aquesta acumulació que produeix molèsties musculars, els fisioterapeutes professionals recomanen la pràctica d'exercici lleu -muntar amb bicicleta, caminar en la cinta...- per a afavorir el flux sanguini.

Perquè una vegada que tots penseu que s'ha acabat l'exercici, els professionals han de continuar cuidant el seu cos, I els temps immediatament posteriors són molt importants.