Que el nom del seu pare tornés a estar a les llistes del Ral·li Costa Brava era el principal objectiu dels dos germans Vicenç i Jordi Folgado. El pare va morir a l’octubre de 2008, a causa d’una aturada cardíaca, i els seus fills tenien moltes ganes de competir junts per retre-li un homenatge i així a estat.

D’alguna manera se sentien en deute... I no ha estat una participació qualsevol perquè van acabar proclamant-se campions de la categoria C5 del FCA (velocitat català) de l’edició 69 d’aquesta competició tan prestigiosa que es fa a comarques gironines des de 1965. L’última vegada que el seu pare va prendre part d’aquest ral·li va ser l’any 1980. «No ens ho esperàvem. Ens ha caigut del cel... Vam donar la sorpresa! Primers de categoria i vuitens de la general. Ha estat una experiència inoblidable. El nostre objectiu era acabar el recorregut i vam finalitzar pujant al podi. Hi havia molta gent gran que ens felicitaven perquè encara recordaven al pare», ens explica Jordi Folgado.

No tot van ser flors i violes per Vicenç i Jordi Folgado. Els episodis de nervis i de tensió també hi van ser. A la zona de la Selva, les carreteres eren més humides i van tenir diversos ensurts. «Vam tenir un petit xoc amb el cotxe, però per sort no va ser greu i vam poder seguir. També vam relliscar un parell o tres de vegades», ens descriu Vicenç.

En un punt concret del recorregut, que tenia com a punt de sortida Santa Coloma de Farners i punt d’arribada Girona, hi havia una recta d’aproximadament tres-cents metres i «segurament el cotxe va arribar als 200 km/h... No hi ha límit de velocitat, però certament hi havien poques rectes. Sobretot havien de respondre bé els pneumàtics, les suspensions i els frens», ens confessen.

Aprofitar les vacances

Els dos germans han competit, per primera vegada junts, en un campionat d’aquestes característiques. Enguany, s’ha disputat a la tardor i no a la primavera i aprofitant que tenien vacances van decidir inscriure’s. «Sempre ho teníem present, però mai havíem tingut l’oportunitat. Som restauradors i ens agrada molt el motor. La passió ens la va transmetre el pare», ens comenten.

El cotxe que van utilitzar, un Renault 5, data del 1984. Blanc per sobre, amb una línia negra al mig i la part inferior de color groc. No van voler centrar-se en l’estètica sinó amb el tema mecànic. La finalitat era acabar i així va ser. Els fills de Vicenç Folgado van pujar el primer esglaó del podi, van quedar vuitens de la general de la categoria i a la posició trenta-un de la classificació general de tot el Ral·li, que enguany ha comptat amb un total de dos-cents dos inscrits. «Ens feliciten pel carrer... No hi estem acostumats!», riuen.

La primera vegada

El pilot va ser en Vicenç i el copilot en Jordi. «Era la primera vegada que ens engrescàvem en una aventura com aquesta. La confiança és clau per afrontar aquest tipus competicions. I nosaltres no vam poder entrenar massa. Tot i així, el resultat és al·lucinant i el repte l’hem assolit. Suposo que estem molt acostumats a escoltar-nos un a l’altre, ja que treballem junts i jo li canto les comandes al meu germà», relata en Jordi.

El cotxe ha retornat al Museu Vicenç Folgado i descansarà fins que els dos germans no tornin a engrescar-se amb una nova aventura. Seguir recordant el nom del seu pare és important per ells. De fet, van organitzar el primer Memorial l’any 2015 a l’aparcament Francesc Macià del municipi escalenc i l’espai va quedar petit i és que més d’un centenar de cotxes i motos clàssiques van ser exposats tot el dia.