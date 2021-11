L’Agullana-Escala B d’aquest cap de setmana passat va ser l’únic duel que no es va poder celebrar en una jornada fortament marcada pel vent de tramuntana. Tot i no competir aquesta jornada, encara sense data fixada per a recuperar el duel, els dos equips continuen ocupant posicions capdavanteres a la taula. Els fronterers es troben en la tercera posició amb disset punts, mentre que el filial costaner és cinquè amb setze punts. Tanmateix, el Siurana continua en dinàmica positiva amb la tercera victòria consecutiva, aquesta jornada contra el Fortià (4-3) en el derbi. Qui també continua a la zona alta és l’Esplais, que es va emportar una treballada victòria contra el Vilafant (0-1), on un gol de Munir Belfkir (27’) va servir als castellonins per seguir a la segona posició amb dinou punts, un menys que el líder, el Mont-ras B, que té un partit més.

El Siurana s’emporta un derbi d’infart

El derbi entre el Siurana i el Fortià d’aquest cap de setmana passat es va resoldre amb la victòria dels locals (4-3), en un duel on els visitants es van posar per davant a la primera meitat (0-2). Un gol de Teixi (72’) i un hat-trick de Didi (61’), (81’) i (90’) van servir per guanyar en l’últim sospir.