La gimnasta altempordanesa Uma Méndez, que va sorgir del Club Gimnàstica Rítmica Figueres, va aconseguir aquest cap de setmana la cinquena posició al mundial de conjunts celebrat al Japó. La delegació espanyola estava formada per les gimnastes individuals Polina Berezina i Teresa Gorospe, i les gimnastes del conjunt Inés Bergua, Ana Gayán, Mireia Martínez, Valeria Márquez, Uma Méndez i Patricia Pérez.

El conjunt sènior va acabar la final de l’exercici mixt en cinquena posició amb una suma de 38.850 punts. L’or va ser per a Itàlia (42.275), la plata per a la Federació de Rússia (40.950) i el bronze per a Japó (40.900).