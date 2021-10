El projecte formatiu del Club Tennis Figueres continua creixent a pas ferm. La filosofia d’ensenyament de l’escola passa per posar en valor l’ensenyança del respecte, l’amistat, la companyonia, l’entrega i la disciplina, valors que es desenvolupen en paral·lel a la feina per assolir l’excel·lència tennística en tots els nivells. Uns fonaments que també comparteix l’escola de pàdel amb la mateixa metodologia i, amb només un any de vida, ha aconseguit aglutinar més d’una seixantena de jugadores i jugadors en un esport en auge.

«Per a tots els nostres alumnes l’aprenentatge del tennis els hi ha de significar per a un futur, una sortida lúdica i social. Però també volem que donin el millor de si mateixos, per ajudar-los a aprofitar qualsevol oportunitat que el tennis sigui també, una sortida com a estudiants amb beques universitàries tennístiques a l’estranger. Fomentem que el tennis els hi pugui donar als alumnes una oportunitat formativa per al seu desenvolupament personal i professional», explica Carlos Pellejero, director esportiu de l’escola de tennis, que suma uns cent vuitanta integrants a la base. «Comptem amb un gran equip d’entrenadors que combina l’experiència en l’àmbit de competició de Bernardo Callone i Nacho Gongora amb entrenadors joves i apassionats de l’ensenyament del tennis com Sergio Blánquez, Albert Ferrer i Marcel Pairó. Comptem també amb un preparador físic per les sessions Miquel Osuna», afegeix.

En paral·lel, el «boom» del pàdel també ha arribat amb força dins el col·lectiu dels nens i nenes de la ciutat de Figueres. Valentí Pérez i Eduard Collgros són els entrenadors i responsables de la secció «amb molt de futur i amb un gran potencial de creixement. Per primera vegada el club es presentarà en competicions per parelles del Circuit de Menors». I és que el creixement del Club Tennis Figueres es troba plenament consolidat a la demarcació.

Més de dos-cents jugadors i jugadores

La secció formativa del Club Tennis Figueres compta amb cent vuitanta nens i nenes jugant a tennis i seixanta a les pistes de pàdel. I és que la línia ascendent de l’escola de tennis continua foguejant el talent altempordanès per ser una acadèmia de referència al territori, sense deixar de banda el creixement exponencial del pàdel els últims anys. En aquest sentit, l’entitat no ha deixat escapar l’oportunitat de posicionar-se en el món del pàdel, no només en sènior, sinó també en l’àmbit formatiu on es comencen a veure els resultats de l’ambiciosa aposta del club.

Club Tennis Figueres

TELÈFON: 972 504 691

WEB: www.clubtennisfigueres.com