Tot a punt per a l’arrancada del calendari competitiu de Figueres i Peralada a Tercera RFEF. Els dos màxims representants del futbol alt-empordanès van acabar de polir aspectes clau en la seva última setmana de pretemporada amb la intenció d’arribar al cent per cent per aquest diumenge 5 de setembre. Una temporada, la 2021-22, que espera deixar enrere definitivament les incerteses de la pandèmia, recuperant el format a grup únic, amb un total de disset equips catalans.

El Peralada rep la visita de la Pobla de Mafumet, diumenge a les 18h, en el primer duel oficial de la temporada al Municipal. Héctor Simón debuta en lliga a la banqueta dels xampanyers liderant un projecte renovat respecte al curs passat amb incorporacions contrastades com les d’Alan Baró, Pol Gómez, Marc Medina o Marc Gelmà. A més, la continuïtat de peces clau com Ritxi Mercader, David Aroca, Josu o Sergi Romero asseguren un bloc de jugadors consolidats a la categoria.

Per la seva banda, la Unió Esportiva Figueres debuta aquest curs al camp de l’Energia, diumenge a les 19h, contra el Sants. Després de la seva arribada en la fase de permanència i assolir la salvació, Moisés Hurtado ha pogut programar la pretemporada i articular una plantilla radicalment nova que busca, com fa dues temporades, valorar la joventut per sobre l’experiència. Els killers Joel Arimany i Adrià Expósito destaquen pel seu olfacte golejador, dues de les catorze incorporacions de l’equip per encarar aquest curs amb només set renovacions, comptant el cas de Pepu Soler, que surt cedit a Banyoles per temes laborals.