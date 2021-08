La Unió Esportiva Figueres prepara la desena temporada seguida a Tercera RFEF, que agafa el relleu de la Tercera Divisió, amb una plantilla renovada quasi bé de dalt a baix. L’equip de Moisés Hurtado i Albert Moñino–segon curs a l’equip– es va estrenar en el Torneig d’Històrics, a Barcelona, el dijous passat, on no va poder accedir a les semifinals, i ahir al vespre –en el moment de tancar aquesta edició– va jugar contra l’Al-Sadd de l’exblaugrana Xavi Hernández, a la Vall d’en Bas. Aquest dissabte, a les set de la tarda, jugarà l’únic partit amistós previst a Vilatenim, davant el juvenil A del Girona FC. La lliga la iniciarà el 5 de setembre al camp del Sants.

Actualment l’equip compta amb 18 jugadors. De la temporada passada, només s’han renovat 6 jugadors (Dani Gómez, Jorge Torres, Pol Tarrenchs, Marc Bech, Pol Bastidas, Mario Mendoza) i hi ha hagut un total de 15 baixes. El capítol d’altes està format per 12 jugadors: Jaime González (Girona B), Joel Arimany (Deportivo Aragón), Carlos García (Santfeliuenc), Suaibo Sanneh (Granollers), Adri Expósito (Lloret), Nil Congost (Banyoles), Albert Orriols ‘Urri’ i Jose Alberto Germán (Vic), Pere Espuña (Palamós), Adrià Ramírez (Espanyol juvenil) i Alejandro Montoro i Iván Pérez (Figueres juvenil). El Figueres no té la plantilla tancada i els darrers dies ha tingut diferents jugadors a prova que van tenir minuts en el Torneig d’Històrics, competició que el club hi prenia part per primera vegada. En dos partits de 45 minuts, els unionistes van cedir contra el Manresa (2-1) i el Cerdanyola (1-0) i no van poder accedir a les semifinals. En un altre amistós, jugat el diumenge al camp del Viladamat, la Unió va imposar la categoria (0-4) amb gols de Saidou, Adri Expósito, Rami i Joel Arimany.

El juvenil A, en marxa

L’equip juvenil A del Figueres, que la temporada passada va ascendir a Lliga Nacional, la segona màxima categoria, va iniciar els entrenaments el dilluns de la setmana passada. L’equip segueix dirigit per Gregori Gálvez Yoyo, que compleix la seva segona temporada.

Quim Cruset renova

La banqueta del primer equip femení seguirà encapçalada per Quim Cruset. L’exentrenador del Cabanes va arribar al Figueres al 2019 per iniciar el nou projecte de l’equip, en la primera temporada el va ascendir a Primera Catalana i en la segona el va mantenir.

Acord amb Vila-sacra

La Unió Esportiva Figueres ha arribat a un acord amb l’Ajuntament de Vila-sacra per poder utilitzar el seu camp de futbol durant la propera temporada per a entrenaments i partits i, d’aquesta manera, poder descongestionar l’Estadi de Vilatenim. L’alcaldessa vila-sacrenca, Maria Corbairan, i el president figuerenc, Narcís Bardalet, van escenificar l’acord.