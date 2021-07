Roses compta amb un bon grapat de clubs i entitats esportives, algunes amb més de cent anys d’història. L’oferta esportiva rosinca ha crescut els últims anys, però l’hemeroteca arrossega un capítol agredolç amb la pèrdua del vòlei fa uns anys. Ara per ara, sense un club oficial, una vintena de jugadores i jugadors entrenen i competeixen a les xarxes de La Perola i Santa Margarida de manera regular. A més, un altre grup de visitants i jugadors menys assidus completen una colla d’esportistes amateurs que mantenen viu el vòlei platja a Roses sense una entitat federada.

A través de les xarxes socials, un nucli dur de quinze jugadores i jugadors organitzen entrenaments i competicions de vòlei platja, amb les seves pròpies xarxes i pilotes. Una activitat que no passa desapercebuda precisament, ja que l’ambient festiu i amè de les jornades atrauen participants d’arreu i curiosos, en unes partides on, segons els mateixos participants, «tothom està convidat». Des de fa uns set anys aproximadament, aquest grup de gent –molts d’ells rosincs–, es reuneixen per a seguir millorant, independentment del nivell, i és que el grup compta tant amb gent federada com no federada.

«Ens agrada molt aquest esport i no tenim cap club federat aquí. Amb el temps, anem coneixent gent nova, que venen a l’estiu o ens veuen, i es posen a jugar amb nosaltres. Hem coincidit amb molta gent que gaudeix jugant, és un esport molt maco i aprenem entre tots com podem», explica Jairo Ruiz, un dels jugadors recurrents a les xarxes de Santa Margarida. Sobre la necessitat de recuperar una entitat de vòlei a Roses, les intencions són clares per part del grup, és una necessitat. «Tenim la sort de tenir molts esports a Roses, però falta un club de vòlei platja. Som molta gent, ens agrada i ens ho passem bé, però voldríem aprendre més i ens agradaria trobar algú que busqués organitzar alguna cosa seriosa, un club. Ens agradaria que algú apostes per nosaltres, podria fer-se realitat i seria un èxit, segur», afegeix Ruiz.

L’equip federat més pròxim és el de Vilafant, que compta amb una pista de vòlei platja al seu complex poliesportiu des de fa dos anys. De fet, alguns dels jugadors regulars a la platja de Roses, no només a l’estiu, que també, sinó a la primavera i la tardor especialment, formen part del club vilafantenc, a més de vint quilòmetres de distància de la platja.

«Sempre hi ha gent a l’estiu. És igual la tarda, entre setmana, dissabte o diumenge. Sempre hi ha algú», afegeix un altre dels usuaris recurrents sobre els espais rosincs.

Suport total del consistori

Els primers moviments per recuperar el vòlei federat a Roses necessita un grup de gent que vulgui organitzar un club. Ara bé, des de l’ajuntament, s’han mostrat molt receptius amb una iniciativa que seria «molt beneficiosa per a Roses». La regidora d’esports, Verònica Medina, ha assegurat que «seria una molt bona idea recuperar totes les activitats de vòlei platja. Estaria molt bé que la gent del nostre municipi s’organitzi i pugui muntar un club. Sempre tenim les portes obertes per poder assessorar i acompanyar-los». Una iniciativa que ha de sorgir de la gent, ja que l’Ajuntament no pot fundar un club esportiu.

Tres noves xarxes de vòlei a la platja de Santa Margarida

Roses compta amb un total de deu espais de vòlei platja. La Perola suma dues xarxes fixes durant tot l’any, mentre que Santa Margarida suma un total de vuit pistes habilitades gràcies a les tres noves xarxes que ha incorporat l’Ajuntament de Roses. I és que, abans, les xarxes es guardaven externament, però les novetats en les instal·lacion permeten més facilitats als jugadors i jugadores de vòlei platja per poder preparar àgilment la jornada.

«A la Perola, les xarxes es queden tot l’any i, a Santa Margarida, n’hem renovat tres fa poques setmanes. El jovent ho demana, hi ha molta afluència i creiem que és un servei que hem de donar a la gent de Roses», explica Verònica Medina, regidora d’esports del municipi, sobre les noves xarxes fixes a la platja rosinca.

Més enllà d’això, a més, la idea és poder mantenir unes instal·lacions que compten amb una sorra immillorable per a la pràctica del vòlei platja, i que donen servei a desenes de rosincs i rosinques durant l’estiu, més enllà dels visitants i turistes que també són usuaris de les pistes habilitades. Una demanda que s’està gestionant des del consistori amb aquesta ampliació dels recursos esportius de platja per seguir al dia.

Vilafant, pioner lluny de la platja

Des de fa un parell d’anys, Vilafant compta amb una pista de vòlei platja al seu complex poliesportiu. Darrere el pavelló municipal Joel González, l’ajuntament va acceptar una de les demandes dels pressupostos participatius per construir un espai de vòlei platja i poder practicar aquesta disciplina esportiva durant tot l’any. Aquesta iniciativa busca seguir l’exemple d’altres pobles i ciutats que aposten per aquest esport fora de la temporada d’estiu.

El club vilafantenc, liderat per Albert Galindo, té com a objectiu desestacionalitzar la pràctica del vòlei platja, un repte que sembla que estan aconseguint gràcies a les instal·lacions.

El creixement del vòlei platja a l’Alt Empordà va de la mà amb l’aposta dels consistoris, ja que, per exemple, Roses, també té la previsió de poder construir un espai habilitat i cobert per als esports de sorra i platja al complex de La Vinyassa en un futur.