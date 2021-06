Aquest diumenge 27 de juny, a Castelló d’Empúries es disputarà el 1r Trofeu Castelló d’Empúries, de la mà del corredor veterà José Antonio Cortizo i l’Associació Ciclista Girona. Altres anys, s’havia disputat el Critèrium Empuribrava, en circuit, però davant la mancança de curses de carretera es va decidir apostar per fer-la de carretera, molt més atractiva per als corredors.

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries, i la Policia Local col·laboraran en l’organització de la prova, que en el format d’aquest primer any serà per a categories Màster 40, 50 i 60, puntuable per la seva Xallenge, en un circuit de 28,600 quilòmetres en el què s’hauran de fer 3 voltes, fent un quilometratge total de 86.

El circuit rodarà per les carreteres empordaneses, des de Castelló d’Empúries, direcció a Pau, Vilajuïga, Garriguella per pujar les Costes de Peralada, que serà la pujada més important que trobaran, Peralada, Vilanova de la Muga i acabar a Castelló d’Empúries després de fer tres voltes a aquest circuit trencacames que farà exigent la cursa. Els corredors Màster 60 faran únicament dos voltes.

La sortida es donarà a les 10 del matí, des del Carrer de la carretera del Botxí, punt de trobada i concentració. El màster 40 Carlos Rodríguez Barba (CC Ratpenat), el màster 50 Eduard Vergés (RR Bikers) i el màster 60 Enric Hernández (Probike) lideren les seves classificacions després de cinc proves disputades.