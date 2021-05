Maverick Viñales (Yamaha) va acabar en la desena posició en el Gran Premi de França de MotoGP celebrat en el circuit de Le Mans. El pilot palauenc i rosinc, que sortia segon, es va veure sorprès per les adverses condicions climatològiques a causa de la pluja i, com tots els pilots, van entrar a boxes a canviar de moto. Una cursa que es va emportar Jack Miller (Ducati) que, d’aquesta manera, va guanyar el seu segon Gran Premi consecutiu.

El pilot britànic va fer una molt bona sortida i es va col·locar líder a final de recta, perseguit pels dos pilots de Yamaha, Viñales i Fabio Quartararo, mentre que Marc Márquez (Honda) era cinquè i havia guanyat una posició des de la sortida. Però el lideratge no seria molt llarg per a Miller, que va veure com Viñales el superava. Per darrere, Álex Rins (Suzuki) es posava cinquè després de sortir des de la quinzena posició, tot i que els tres primers, Viñales, Miller i Quartararo, ja havien obert un espai de dos segons amb els altres pilots.

En la tercera volta, i a causa de la pluja, es va avisar els pilots que podien entrar a boxes a canviar la seva moto. Els tres primers no les tenien totes i no van entrar, i això va fer que Márquez i Rins els atrapessin. Després sí, els líders van decidir entrar i Márquez se situava líder per davant Quartararo i un Rins que se n’anava per terra al poc de sortir, de nou, a pista. Francesco Bagnaia (Ducati) i Miller eren sancionats per passar la velocitat màxima a boxes, però va acabar imposant-se el britànic a LeMans i sumant la segona victòria consecutiva aquest cap de setmana passat.