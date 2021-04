Ensopegada de les que fan mal

Silenci a Fontajau. Davis Rozitis té a les seves mans forçar la pròrroga amb un tir lliure amb 74-75 en el marcador amb el temps ja complet. El llançament del letó gairebé no toca cistella i es confirma la segona ensopegada consecutiva del Bàsquet Girona. La d'ahir és d'aquelles que fan mal. El conjunt entrenat per Carles Marco va perdre a casa davant el Càceres un partit en el qual va gaudir d'avantatges per poder escapar-se, però no els va saber aprofitar. Un d'ells, quan tot just faltaven quatre minuts pel final. Els gironins guanyaven per 8 punts (70-62) i semblava que podrien segellar la victòria perquè en defensa estaven mostrant un alt nivell en determinats moments. Però un cúmul de males decisions, especialment en atac, van fer que els extremenys capgiressin el partit i posessin els locals contra les cordes (72-75), tot i que Davis Rozitis va tenir l'oportunitat de forçar la pròrroga. A l'hora de la veritat va errar el tir lliure i el triomf es va esfumar. I no només els de Marco van perdre el duel, sinó que també van pagar les lesions de Gerard Sevillano i Pepo Barral en la primera meitat.

I la manca de rotacions es va notar en els 20 minuts finals. Sense Sevillano ni Barral es va haver de fer un esforç extra que va acabar passant factura. Abans, un triple de Kari Jonsson havia fet posar als locals 9 punts per sobre (39-30) i al descans es va arribar amb un avantatge de 5 punts (47-42) després d'un 2+1 de Rozitis. Però l'inici de la represa no va ser gens bo i un parcial de 0-8 en gairebé quatre minuts del tercer període va fer posar al conjunt visitant per davant (47-50) i va obligar a Carles Marco a demanar temps mort.

La diferència en la segona meitat va ser en l'eficàcia des de la línia de 6,75. En els primers 20 minuts el Bàsquet Girona havia anotat vuit triples, però en segon temps només en va fer tres. De fet, en el tercer període els gironins només van anotar 10 punts (57-58), que haguessin pogut ser tres, o quatre, més si els àrbitres haguessin donat per vàlid un 3+1 de Sàbat. Al final, el base gironí no va anar ni a la línia de tirs lliures i es va haver de conformar a treure la falta des de la banda. Un arbitratge molt qüestionat -fins que el públic va aplaudir amb ironia una falta rival quan just faltava mig minut pel descans- i que va fer que els de Marco només llancessin tres tirs lliures en la primera meitat.

Potser per això van voler compensar, i van xiular una tècnica a Schmidt en l'últim període que feia posar els locals per davant (63-62). De fet, va ser a partir d'aquí que van començar a creure amb la victòria i un parcial de 8-0 deixava les coses molt bé per als interessos locals (70-62) quan faltaven quatre minuts pel final. Els de Marco estaven fent una defensa brillant en aquest últim període i això els va permetre agafar aquest avantatge que els posaria les coses molt de cara per afrontar el tram final. Però els extremenys no es volien rendir tan fàcilment i quan faltava un minut i mig la diferència tornava a ser mínima (72-70) i les cames començaven a tremolar a Fontajau. Schmidt, que va portar de corcoll a la defensa gironina i va acabar amb 21 punts, clavava un triple per posar el Càceres amb només 40 segons per davant (72-73).

Males decisions en atac posaven al Bàsquet Girona contra les cordes (72-75), però Rozitis encara no havia dit l'última paraula i va tenir a les seves mans forçar la pròrroga. Sobre la botzina el letó va fer un 2+1 (74-75), però va errar el tir lliure.

