El Barça s'acosta al líder

Per fi el Barcelona va viure una nit tranquil·la al Camp Nou, amb dos gols més de Leo Messi, i va sumar davant l'Osca una victòria (4-1) per acostar-se al lideratge en la Lliga, en poder de l'Atlètic de Madrid, de qui el separen només quatre punts amb onze jornades per jugar. Només quatre, perquè a l'inici d'aquest 2021 els de Koeman eren vuitens, a deu punts dels matalassers, que, a més a més, tenien un partit per jugar. Però des de llavors, els blaugrana s'han mostrat sòlids. Han sumat 45 dels 51 punts en joc, però sobretot saben a què juguen. ?Koeman ha trobat la tecla i tot flueix.

Dues rematades al pal, dos gols de bellíssima factura i un penal que posa en relleu els dubtes que genera el VAR i l'ús efectiu. Això és el que va donar de si la primera meitat, en uns 45 minuts en els quals els de Koeman van signar un bon futbol, amb solvència i sense dubtes, però que va quedar entelat per un penal a última hora, que pocs van entendre. Koeman va posar en joc un 3-5-2, de nou amb De Jong encastat com a central, buscant les bandes i les projeccions dels seus davanters. Els de Pacheta ho van confiar tot a la tàctica Cadis, que es va emportar un punt del Camp Nou (1-1) fa unes setmanes, després de molta feina defensiva i el polsim de sort per un penal assenyalat a última hora.

Si ahir a la nit no es va repetir no va ser pel penal, molt dubtós assenyalat en una acció de Ter Stegen a Rafa Mir, sinó perquè el Barcelona s'havia avançat amb dos gols abans. Van ser dues grans accions, dues rematades des de fora de l'àrea. El primer de Leo Messi, que va obrir el marcador en el minut 13 en el seu partit 767 com a blaugrana, amb els quals atrapa Xavi Hernández com a blaugrana amb més, després d'un exquisit control orientat després d'eludir Pulido i posar la pilota a l'esquadra dreta de la meta d'Álvaro Fernández.

Messi va poder anotar el 2-0 en el 15 i Jordi Alba, també en el 33, però la seva rematada va tocar al travesser i al pal. Sí que va marcar Griezmann en el 35, després d'una combinació amb Pedri, i situar la pilota, més o menys, en el mateix lloc on Leo l'havia posat anteriorment (2-0).

Abans de la primpera part va poder rematar el partit el Barça mitjançant De Jong, en el 42, però qui va marcar va ser l'Osca, amb un penal molt estrany de Ter Stegen a Rafa Mir en què el VAR no va corregir la sorprenent decisió de Cordero Vega. Abans d'aquesta acció, Maffeo, amb una gran acció individual, va posar a prova Ter Stegen en el 26.

Poc després del començament de la segona part, una centrada de Messi va ser rematada per Mingueza (3-1, min. 53), en el primer gol com a professional del central del planter del Barça. Poc després Rafa Mir va fallar, sota els pals, una gran assistència d'Escriche i el partit a partir de llavors va ser més pla, amb menys sobresalts. El Barça va dominar per moments la pilota fent córrer l'Osca però els aragonesos també van tenir moments de control i de tancar els de Koeman a la seva àrea.

Pràcticament en l'última acció del partit, Messi va anotar d'una altra rematada llunyana, que va desviar Pulido, per tancar el 4-1, i suma el seu vint-i-unè gol a la la Lliga per seguir al capdavant de la taula de golejadors. La victòria blaugrana anima d'allò més la Lliga. El Barça arriba embalat al tram final de la Lliga després de tres mesos sense perdre. Diumenge, els blaugranes visitaran el sempre complicat Reale Arena (Anoeta) per enfrontar-se a la Reial Societat.