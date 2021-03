Punt de partida pel Bordils i tràmit del Sarrià a Eivissa

L'esport s'ha hagut de reinventar i en una temporada ben atípica l'handbol estatal, com han fet d'altres competicions de disciplines diferents, ha partit en dos la seva temporada. Una primera fase per situar uns i d'altres, i una segona per decidir-ne el desenllaç. Els equips, amb les pertinents interrupcions per un calendari no exempt de sorpreses, han anat agafant posicions i ja tenen clar on els tocarà competir a partir d'ara. La sort no ha caigut del bàndol de Bordils i Sarrià, que lluitaran per mantenir la categoria. Un i altre, però, encara tenen deures per fer. Afronten avui el duel que els queda de la primera part del curs. Un partit sense massa història, el del Sarrià a Eivissa, però molt més important per al Bordils, que visita un Teucro amb el qual compartirà grup i, per tant, els punts que aquesta tarda hi haurà en joc són ben importants i poden marcar el devenir d'un equip, el de Pau Campos, que necessita bons resultats per no lamentar el descens.

«Per a nosaltres aquest és el primer partit de la segona fase i ja hem canviat el xip per pensar d'aquesta manera». Així ho veu el mateix Campos, que no podrà comptar amb Arnau Palahí per lesió ni tampoc amb Oriol Márquez, absent per motius laborals. Jugadors i tècnic viatjaven ahir a la nit per carretera amb l'autobús del Girona en un viatge sense gairebé descans perquè desfaran el camí un cop acabat el partit. «Ens espera un rival molt físic, amb una gran capacitat de llançament i que també és capaç de moure la pilota. Ens exigirà molt. És com nosaltres perquè mereix tenir més punts dels que té. Molts dels partits que tenia gairebé guanyats els ha acabat perdent. Són irregulars». En destaca el central Marko Djokic, un jugador amb »molta capacitat de lideratge» i Samuel Pereiro, amb qui «es complementen molt bé». Hi afegeix també a Cristian Remeseiro, el seu màxim golejador.

De la seva banda, el Sarrià visita un Eivissa amb el qual no es trobarà en aquesta segona fase de la competició, pel que els punts en joc són intrascendents. Per aquest desplaçament, que servirà per completar el primer tram de calendari, Salva Puig no podrà disposar de Josep Ballester, Guillem Torres ni Arnau Rovira.