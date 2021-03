Vinicius salva un punt per al Reial Madrid en els darrers minuts

Un gol als últims minuts de Vinicius va evitar la derrota del Reial Madrid a l'estadi Alfredo di Stéfano, després d'un estrany moviment tàctic de Zinedine Zidane per iniciar la segona part, convertint Casemiro en tercer central i trobant el càstig en el gol de l'exjugador del Girona Portu per a una Reial Societat que deixa l'equip blanc davant d'una final en el derbi del Wanda Metropolitano.

Respondre a l'obligació no és una tasca senzilla. És igual d'on vinguis, la dinàmica amb la qual encaris un partit important. La pressió augmenta i la sensació de caminar sobre una setmana decisiva és complexa fins i tot per a un equip que creix en l'adversitat com el Reial Madrid. Amb un gen especial per superar les situacions més complexes però que, en aquesta ocasió, només va poder salvar un punt a la desesperada. Després de pagar car un moviment tàctic estèril.

I això que, reconstruïts en l'autoestima, els locals havien dominat amb autoritat el primer acte per rebaixar virtuts d'una Reial Societat a qui no li va quedar una altra opció que instal·lar-se al seu camp i buscar la velocitat d'un futbolista en ratxa com Isak.

Amb l'empat a zero, Zidane va canviar el dibuix del seu equip jugant amb tres centrals, cosa que va provocar espais enormes a l'esquena dels seus laterals. Un d'ells el va aprofitar Monreal per fer una centrada que va rematar Portu a la xarxa. Després del cop, l'entrenador blanc va tornar a modificar el dibuix i va introduir nombrosos canvis. Un d'ells, el sempre discutit Vinicius, va aconseguir l'empat.