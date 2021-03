L'Uni viatja a València amb les idees clares: «Si perds, cap a casa»

Setmana diferent. Especial. Toca aparcar la rutina, deixar a un costat la Lliga. Parèntesi i dels que valen la pena. Aquest cop, no pas pels compromisos internacionals, sinó perquè arriba la Copa de la Reina. Un torneig diferent, elèctric i sense marge d'error. El campionat del present, que no permet pensar en el futur a curt termini. L'encara l'Spar Girona amb ganes de guanyar-lo d'una vegada per totes. D'oblidar les últimes decepcions. La més recent, el 76-58 encaixat en la final més recent a mans del Perfumerías Avenida, etern rival i vigent campió. Candidat al títol una vegada més, a l'equip de Salamanca però se n'hi suma un altre. El València, amfitrió, i capaç de guanyar fins a dues vegades l'Uni. De moment, cap dels dos serà el rival as quarts de final. La gresca comença demà amb els primers partits, però el xip ja està canviat des de fa pocs dies.

Precisament València és la seu d'aquest 2021. Cap allà que s'hi va desplaçar l'equip. Jugadores i membres del cos tècnic. Per carreretera i en autobús perquè el protocol de seguretat impedeix que es posin en contacte amb ningú. Durant els dies que duri el seu concurs al torneig, tres quarts del mateix. Vida en una bombolla, al marge. I a jugar. Demà, quarts de final a partir de dos quarts de nou del vespre contra Movistar Estudiantes. Tres hores abans obrirà foc el duel entre Perfumerías Avenida i Durán Maquinaria Ensino. El tècnic Alfred Julbe disposarà de tota l'artilleria. També Chelsea Gray. La base internacional dels Estats Units es va fer mal al turmell fa dues setmanes però ja està recuperada.

«Ens espera una final. No tindrà res a veure amb els partits de Lliga perquè si perds te'n vas cap a casa», explica Laia Palau, tota una veterana a la Copa. Ella enumera els perills de l'Estudiantes. «Ens ha posat en problemes, sobretot a Fontajau (88-78, amb pròrroga inclosa). És un equip ordenat, amb les idees clares. Juguen obertes, d'una manera estranya que fa que sigui incòmode defensar-les». S'hi suma Laura Antoja, exjugadora de l'Uni i ara assistent de Julbe a la banqueta. «La Copa és una competició especial i cada partit és com un gol d'or, perquè guanyes o te'n vas a casa. No podem pensar en el següent pas perquè he vist a grans equips perdre els quarts de final». També valora el primer rival. «És un grup versàtil, ràpid, amb qualitat en les seves jugadores ofensives. Tenim l'antecedent de l'últim partit a Madrid (54-71) on ho vam fer realment bé amb una defensa agressiva».