Guanyar per seguir vius en la lluita pel cinquè lloc

Les matemàtiques són clares. Si el Bàsquet Girona guanya els tres partits que li queden per acabar la primera fase de competició jugarà en el grup que aspira a pujar a ACB i, de retruc, ja haurà assolit la permanència de la categoria. Però Carles Marco no vol sentir a parlar dels altres dos partits i només es vol centrar en el que afrontarà el seu equip avui, a Fontajau, davant el Canoe (12.30), l'últim classificat del grup i que ja sap que jugarà en el grup de descens en la següent fase. «Hem de ser conscients que hem de sumar la primera victòria contra el Canoe i després del que haguem fet ja ens centrarem en els següents partits», explicava Marco.

Després d'acumular una sèrie de partits de forma molt consecutiva en el calendari, el tècnic badaloní també afirma que «la pausa de la selecció per regenerar-nos una mica i treballar algunes coses que no haviem pogut treballar». A més, Olaf Schaftenaar i Kari Jonsson, que havien viatjat amb les seves seleccions, també han arribat en forma després d'aconseguir els objectius.

I sí, el matx d'avui pot semblar el més senzill dels tres que queden, però Marco avisa que «tots els partits són difícils i el Canoe de fàcil no en té res». Un equip que ja va posar les coses complicades als gironins en el partit de la primera volta (73-77), que es va disputar fa 20 dies després que s'hagués ajornat unes quantes vegades. Un triomf avui donaria força als de Fontajau per afrontar els dos desplaçaments consecutius per acabar la primera fase i davant dos rivals directes en la lluita per la cinquena plaça: dimecres a Almansa i diumenge a Lleida. Tot i que el partit contra els lleidatans perilla perquè el club ha notificat vuit casos per covid-19 en la seva plantilla i ja no jugarà a la pista de l'Osca ni dimecres un ajornat contra Canoe.