Un partit on ni Julbe va protestar

Minut 13 de partit. L'Uni (Laia Palau) treu de banda a l'altura de tir lliure en el que, d'entrada, semblava una jugada clàssica amb dos bloquejos seguits. No va ni haver d'arribar a fer la jugada. Veient-se molt sola, Giedre Labuckiene va demanar la pilota i, després de rebre-la, es va girar per anotar absolutament sola a tres metres de la cistella. La seva defensora encara estava esperant que les gironines comencin a fer els dos bloquejos... El bàsquet de Labuckiene posava el 31-10 en el marcador, trencava per primer cop la barrera dels vint punts de diferència i deixava sentenciat el partit quan encara quedaven molts minuts per arribar al descans.

La jugada pot ser una anècdota, però revela com van entrar al partit un equip i l'altre. Un, l'Uni, amb ganes d'anar per feina (12-3 en els primers quatre minuts) i l'altre (Campus Promete), que, per no fer, no va fer ni faltes ( 2 en el primer quart), com si tingués pressa per agafar l'autobús i tornar cap a Logronyo. Amb el 51-23 del descans i l'emprenyada del seu tècnic, el català César Aneas, més d'un no descartava que ho fessin de veritat. Al final, 93-57, amb l'Uni gairebé oblidant-se que Chelsea Gray continua lesionada i les gironines recuperant sensacions de cara al transcendent partit de dimecres a la pista del València i al camí d'aproximació a la Copa que es jugarà d'aquí a dues setmanes.

Tot i la previsible millora del Campus Promete (o la baixa de revolucions de l'Uni, depèn des de quin punt de vista es miri) que va permetre a les visitants guanyar el parcial del tercer quart, 19-25, Alfred Julbe va viure un dels seus partits més plàcids de les últimes setmanes. No és que ahir no rebés cap tècnica, és que ni tan sols va protestar.

Les estadístiques no sempre serveixen per explicar, del tot, un partit de bàsquet, però la diferència de valoració d'ahir (128 a 30) és de les que deixen moltes coses al descobert. D'un equip i de l'altre. «Veníem de tres o quatre partits dubitatius amb massa alts i baixos, avui també n'hem tingut, però només de tres o quatre minuts, i no ens ha costat tant com altres dies perquè hem entrat ràpidament al partit jugant molt centrades», explicava Julbe al final del partit sobre les diferents sensacions que va deixar el seu equip respecte als partits de les últimes setmanes. Un dels pocs (o únic) moments delicat del vespre el va solucionar Frida Eldebrink amb dos triples consecutius des de la cantonada i la diferència en el marcador, que havia baixat fins als vint punts, es va tornar a enfilar. La sueca va ser la màxima anotadora del partit amb 18 punts, seguida de la lituana Labuckiene amb 17. Si el parcial del tercer quart va ser de 19-25, el de l'últim va ser un altre cop molt clar per a les gironines: 23-9.

Amb 88-54 en el marcador, i poc més de tres minuts per jugar-se, Alfred Julbe va fer debutar Clàudia del Moral. La base d'Hostalric es va estrenar en el bàsquet professional després d'arribar a l'equip fa poques setmanes per cobrir la marxa d'Helena Oma, ara a l'Ensino Lugo.