La Copa té fil directe amb Girona

Una Eurolliga a les vitrines és sinònim d'excel·lència. Una Lliga, el premi a la constància i la regularitat. La Copa mereix un capítol a part. Un parèntesi. És una explosió d'adrenalina concentrada en molt pocs dies. Un vist i no vist que deixa empremta, sigui negativa o positiva. «És una competició divertida, estimulant. S'hi uneix molta gent del bàsquet». La recorda amb estima Alfred Julbe. Fa anys i panys que no en viu una en primera persona, cosa que ell considera una situació «anòmala» perquè «ni hi he tornat ni tampoc m'han convidat» malgrat haver-hi participat en diverses ocasions, alçant el trofeu fins i tot el 1997 quan entrenava el Joventut de Badalona dels Turner, Toolson, Beard i companyia. La seva d'ara és una altra batalla. Dirigeix l'Spar Girona, tot i que el seu nom encara llueix en l'estadística dels entrenadors amb més participacions en la història de la Copa del Rei ACB, torneig que avui aixeca el teló de la seva edició de 2021.

Una llista que té una forta vinculació amb Girona. Quatre dels cinc tècnics que més vegades han viscut en primera persona aquesta competició han passat per Palau o Fontajau. Vestint la samarreta de jugador o cordant-se l'americana d'entrenador. Julbe, de 60 anys, a la Copa hi ha estat 11 vegades. Una d'elles, guanyant-la amb el Festina Joventut davant el CB Cáceres a Lleó, amb l'anècdota d'una cadira trencada per les protestes durant la final. Ja fa més de dues dècades de tot plegat. El del seu extens currículum, Julbe té més de 100 partits a l'ACB al capdavant del Valvi Girona. Sortint del Joventut, va treballar-hi entre el 1989 i va tancar l'etapa l'octubre del 1993, quan va presentar la seva dimissió. Són 12 les edicions que ha viscut Dusko Ivanovic, ara líder del Saski Baskonia. El montenegrí, de 63 anys, va vestir la samarreta del Valvi Girona del 1990 al 1992 i, curiosament, va tenir Julbe d'entrenador, tres anys més jove que ell. Abans d'iniciar la seva aventura en solitari a les banquetes, va ser l'ajudant de Quim Costa el curs 94/95. Com a tècnic ha guanyat 4 cops la Copa. Cap títol en canvi per a Pedro Martínez, malgrat participar-hi onze vegades. Una d'elles, la temporada 07/08, quan el català es trobava al capdavant de l'Akasvayu Girona, que vivia els últims mesos de la seva existència abans de fer fallida. Pablo Laso és el cinquè, amb deu participacions, però qui té més títols: sis. Va ser jugador del Casademont Girona durant tres de les últimes temporades de la seva carrera. Però en participacions ningú atrapa Aíto, amb 22. L'únic sense cap vincle amb Girona. Sí que en té Svetislav Pesic, que n'ha disputat set.