El president i quatre jugadorsdel Palmas Futbol i Regatas de la quarta divisió de Brasil van perdre la vida ahir després d'un accident aeri, així com també el pilot. L'avioneta va caure per raons desconegudes poc després d'enlairar-se de Porto Nacional. L'equip brasiler viatjava cap a la ciutat de Goiania per jugar un partit.