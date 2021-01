La Unió empata (0-0) contra la FE Grama a Vilatenim

La Unió Esportiva Figueres ha empatat davant la FE Grama (0-0) en un enfrontament sense gols, intens i travat, que representa la setena jornada consecutiva puntuant dels homes de Javi Salamero. Amb setze punts, la Unió escala virtualment a la cinquena posició i suma tretze punts de vint-i-un possibles.

El primer minut del partit ha estat marcat per una errada defensiva dels figuerencs en sortida de pilota, una oportunitat pels visitants que no han aprofitat per obrir el marcador. Poca història més respecte a la primera meitat, fins a la segona, on Marc Medina ha connectat una rematada de cap directa al travessar que no ha entrat per ben poc (67'). Més enllà d'alguna jugada de laboratori per part dels dos equips en el tram final de l'encontre, el marcador no s'ha mogut i els dos equips han sumat un punt després d'un duel intens i disputat a Vilatenim.

Els homes de Javi Salamero visiten aquest dimecres (19h) el Narcís Sala per enfrontar-se al Sant Andreu, partit ajornat en el seu moment per un cas positiu en la plantilla dels quadribarrats.