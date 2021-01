Una oportunitat molt llaminera per ser a dalt

El Llagostera prefereix ser prudent, però no per això deixarà de donar-ho tot al terreny de joc. La segona volta comença avui amb una oportunitat massa llaminera per a l'equip d'Oriol Alsina com per deixar-la escapar. Els blaugrana visiten aquesta tarda l'Andorra (17 h), un rival fort que pot ser superat si s'aconsegueixen els tres punts. I és que els de Nacho Castro són tercers amb 16 punts, dos més que el Llagostera, que és cinquè.

«Arribem al partit amb molta il·lusió perquè venim d'una primera part de l'any molt favorable i volem competir al màxim nivell contra un rival important», explicava l'entrenador després del 0-0 en el duel d'anada. Alsina també va alertar del potencial andorrà: «L'Andorra és un dels dos o tres equips amb més nivell de la categoria i està ple de jugadors amb un currículum excepcional. El seu mig del camp és molt poderós i defensivament és molt segur». En aquest sentit, s'haurà d'estar alerta a l'estadi Prada de Moles.

Un dels condicionants afegits del partit serà la temperatura amb mínimes de 0 graus. «Tot equip que juga a casa té avantatge i està clar que el fred i l'altitud els afavoreix perquè hi estan acostumats. Però intentarem adaptar-nos el millor possible», deia el tècnic.

«Firmem fer una segona volta com la primera, però ara no ens plantegem els partits com una volta. Anem partit a partit i el que volem és competir al màxim nivell, independentment de qui sigui l'adversari. Tots ataquem i tots defensem i defensivament estem molt bé però ofensivament hem de millorar a l'hora de materialitzar les ocasions perquè ja en generem», afegia.

L'equip arriba amb confiança després de la victòria al camp del Prat. Sense tenir minuts a la primera volta, podria reaparèixer David Bigas un cop recuperat de la seva lesió.