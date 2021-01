El duel contra el Gran Canària s'ajorna per un possible positiu a l'Spar Girona

El duel contra el Gran CanÓria s'ajorna per un possible positiu a l'Spar Girona

L'Uni va acabar el 2020 amb una treballada victòria a la pista del Lointek Gernika Bizkaia (60-69) i està encara per veure com encetarà el 2021 perquè el partit que ahir a la tarda havia de disputar a Fontajau contra l'Spar Gran Canària va quedar ajornat. La possibilitat que una jugadora local estigués contagiada per coronavirus va activar totes les alarmes i la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) va activar tots els protocols d'urgència. A poques hores de dos quarts de vuit de la tarda, l'hora establerta, el matx es va suspendre i està ara per veure quina serà la seva nova data.

L'Spar Girona s'entrenava ahir al matí. Una sessió de tir tot preparant el primer partit de l'any, amb normalitat i sense res estrany. La notícia arribaria just després, quan una jugadora que va participar en l'entrenament amb la resta de la plantilla va saber que un contacte directe donava positiu per coronavirus. S'encenien les alarmes i la FEB movia fitxa. Amb el perill de contagi, que es multiplicaria en un hipotètic duel a la tarda, l'Uni-Spar Gran Canària quedava ajornat. Serà avui quan totes les jugadores i també els integrants del cos tècnic se sotmetran a les proves pertinents (tests d'antígens i una PCR la jugadora en qüestió) per determinar si hi ha algun positiu. D'aquí a dos dies, es repetiria aquesta operació. Mentrestant, l'equip visitant es va haver de resignar davant les circumstàncies i ha passat la nit a Girona, per tornar avui cap a casa.

Si els resultats de les proves no confirmen cap cas positiu per covid-19 a la plantilla, es reprendrien els entrenaments amb total normalitat i l'equip continuaria amb la seva rutina per encarar un mes de gener ben carregat de compromisos. A l'espera de situar de nou l'enfrontament amb el Gran Canària, l'Uni juga aquest proper dissabte a la pista del Casademont Saragossa (20 hores). Només dos dies després, tocaria recuperar el partit pendent amb l'Al-Qázeres, que s'havia de disputar el passat mes de novembre però que també es va haver d'ajornar. El dia 15, un divendres, torn per rebre al Ciudad de La Laguna a Fontajau (19.30 hores) abans d'afrontar una nova bombolla de l'Eurolliga. Una prova exigent que arribarà just abans de visitar la pista del València, encara que aquest duel, previst per al 23, segurament s'haurà de recol·locar.