El Barça supera el Joventut en el derbi català al Palau Blaugrana

El Barça es va emportar el derbi català de la Lliga ACB després d'imposar-se al Joventut (88-74) en un partit molt solvent per part del conjunt local. Els blaugranes, a més, van aprofitar l'ensopegada del Tenerife a la pista del Baskonia (79-72) per igualar els illencs en la classificació amb 12 victòries i 2 derrotes. D'aquesta manera, els de Saraunas Jasikevicius es van refer de la desfeta europea a casa davant el Maccabi, i van trencar la bona dinàmica dels verd-i-negres, que venien de guanyar dos partits consecutis en una setmana. El tècnic lituà, que no va poder comptar amb Heurtel qui aquesta setmana podria rescindir el seu contracte, també va fer debutar al jove senegalès de 18 anys Ibou Badji, que ha jugat gairebé cinc minuts i ha anotat 2 punts des de la línia de tir lliure.

Duel de retrobaments al Palau Blaugrana. Ante Tomic i Pau Ribas tornaven a la que havia sigut casa seva durant molts anys, i van rebre un homenatge abans de començar el partit. Això sí, el pivot croat no va estar massa inspirat, només 6 punts en gairebé vint minuts sobre el parquet.

Per part blaugrana, Nikola Mirotic tampoc va estar massa inspirat, també perquè Jasikevicius només el va fer jugar tretze minuts. El de Montenegro no va tenir cap estona en el segon període, quan els locals van marxar en el marcador (35-22) després d'un inici igualat. Així, qui va agafar el lideratge de Mirotic va ser Adam Hanga que, tot i començar el partit des de la banqueta, va acabar amb 18 punts.

És cert que al descans els locals no tenien, ni de bon tros, el partit sentenciat (39-29), però tampoc van veure perillar el partit en els últims 20 minuts. I és que un parcial de 6-0 després de la mitja part posava al Barça 15 punts per sobre (45-29) i en aquest avantatge el va saber mantenir l'equip entrenat per Sarunas Jasikevicius fins al final del partit, sense tenir massa problemes, ja que els badalonins en cap moment van espantar als blaugranes aproximant-se en el marcador.