El Barça derrota el Jaén i es proclama campió de la Copa del Rei de futbol sala

Vigent guanyador de la Copa d'Europa i cada cop més entonat a la Lliga, el Barça revalidava ahir el títol de la Copa del Rei de futbol sala. Un guardó que ha guanyat set cops, els últims tres de manera consecutiva. Es va imposar al pavelló Martínez Carpena de Màlaga al Jaén Paraíso Interior, un vell conegut ja que s'hi ha enfrontat en tres ocasions en aquest mateix torneig i també a la final. Un matx disputat, elèctric, amb oportunitats a banda i banda que va resoldre Esquerdinha.

El brasiler va ser el principal artífex de l'exit del conjunt que entrena el gironí Andreu Plaza. El 10 blaugrana es va posar l'equip a l'esquena just quan més ho necessitava. Va començar bé el Barça, rondant la porteria d'un encertat Marcao, però va ser el Jaén qui va desequilibrar la balança als 14 minuts. Alan Brandi va batre Dídac Plana per fer el 0-1. La reacció va arribar en un tancar i obrir d'ulls, amb un xut ras i ajustat a la fusta d'Esquerdinha. Ell mateix va desfer la igualada a la represa, rematant un servei des de la cantonada. El seu compatriota Ferrao va fer el tercer poc després, tot i que els àrbitres acabarien anul·lant el gol per falta del pivot, després de revisar la jugada. Amb tot a l'aire, el Jaén va jugar de cinc però sense èxit. La victòria va ser per al Barça, que ha guanyat les set finals de Copa que ha jugat.