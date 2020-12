Vizuete podrà comptar amb Ramon Terrats per visitar el Granollers

Esperonat per la victòria (3-1) aconseguida contra la FE Grama la setmana passada després de tres jornades sense conèixer el triomf, el Girona B que entrena Àxel Vizuete visita aquest migdia (12.00) el camp del Granollers per concloure l'any de la millor manera. «L'equip arriba bé. Hem realitzat una molt bona setmana d'entrenaments. A més, estem reforçats anímicament per la victòria i el joc que vam proposar la setmana passada», explicava Vizuete a la prèvia.

Endur-se els tres punts de terres vallesanes no serà bufar i fer ampolles pels gironins. Tot i perdre 2-0 contra el Sant Andreu la setmana passada, els granollerins només tenen 3 punts menys que els blanc-i-vermells i compten amb una pletòrica victòria per 0-7 contra el Figueres a la tercera jornada. «No sé si acabar l'any en aquest camp pot ser la millor o la pitjor situació. Afrontem el partit amb seguretat contra un equip amb molt de nivell», descrivia Vizuete.

Per avui, l'entrenador blanc-i-vermell podrà comptar amb tota la plantilla. «No tindré cap absència. Ramon Terrats que està en dinàmica de primer equip vindrà a donar-nos un cop de mà», comentava un Vizuete que creu que és «positiu que els meus jugadors vagin amb el primer equip. Al cap i a la fi, el nostre objectiu és formar futbolistes per què puguin rendir amb els grans».