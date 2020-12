Xavi i Messi formen en un «Dream Team» històric al costat de Pelé i Maradona El Poblense-Olot de Copa s’ha d’ajornar per un positiu per covid als mallorquins

Xavi Hernández, Diego Maradona, Pelé, Leo Messi i Ronaldo Nazario van formar part ahir dilluns de la Pilota d´Or de France Football al millor equip de la història del futbol, ?amb el qual la revista francesa va triar als onze jugadors d´aquesta formació ideal.

L´exfutbolista blaugrana i actual entrenador de l´Al-Sadd de Qatar és l´únic espanyol d´aquest «Dream Team», en què també destaquen el davanter portuguès Cristiano Ronaldo i el brasiler Pelé. Els vots de 140 periodistes de tot el món també es van decantar pel recentment desaparegut Diego Maradona, pel rus Lev Yashin com a porter o pel defensa italià Paolo Maldini.

En un any en què es va decidir no atribuir per primera vegada en la història la Pilota d´Or a causa de les circumstàncies excepcionals provocades per la pandèmia, la revista ha optat per elaborar un equip d´estrelles de tots els temps. Van passar el sedàs d´aquest 11 històric revelat ahir el lateral dret brasiler Cafú, el migcampista alemany Lothar Matthäus i el seu compatriota Franz Beckenbauer, el mític defensa lliure anomenat el «Kaiser».

Van formar part de la llarga llista d´aspirants a aquest mateix guardó el porter Iker Casillas, el seu compatriota el defensa central Sergio Ramos, el migcampista ofensiu italià Francesco Totti o el britànic David Beckham en el lloc de davanter dret. Finalment el «Dream Team» per a la història és el format pels següents jugadors, segons la votació, amb Xavi com a únic representant espanyol:

Porter: Lev Yashin; Lateral dret: Cafú; Lateral esquerre: Paolo Maldini; Defensa central: Franz Beckenbauer; Migcampistes: Lothar Matthäus i Xavi; Migcampistes ofensius: Pelé i Diego Maradona; Davanter dret: Leo Messi; Davanter esquerre: Cristiano Ronaldo; Davanter centre: Ronaldo Nazario.

El jutge de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va acordar ahir la suspensió del partit de la Copa del Rei que demà havia d´enfrontar el Poblense i l´Olot per un positiu en l´equip mallorquí. Els garrotxins, per tant, no hauran d´afrontar aquest desplaçament i ja es poden centrar a preparar el derbi contra el Llagostera de diumenge que ve al matí (12.00). Els blaugranes, que demà rebran l´Espanyol (19.00) i el Girona, que dijous visitarà el Gimnástica Segoviana, sí que mantenen els seus partits de debut a la Copa d´aquesta temporada tal com estaven previstos.

Segons va confirmar el Poblense en un comunicat, un integrant de l´equip ha donat positiu en les proves PCR, circumstància que ha activat immediatament el protocol covid-19. L´Olot, per la seva banda, també va comunicar la suspensió del viatge de l´equip a Mallorca. El partit corresponent a la primera eliminatòria de la Copa estava programat per demà a les 14 h al Nou Camp de Sa Pobla. Ara s´haurà de buscar una nova data abans del 6 de gener, que és quan està prevista la següent ronda. Una possibilitat podria ser el cap de setmana del 2-3 de gener, sense jornada de Lliga ni a Segona B ni a Tercera Divisió. Els partis Haro-Linense i Zamora-SD Logronyès també han sigut ajornats per la Federació per casos d´infectats pel virus.

El Girona després de l´empat d´ahir contra el Rayo ja es pot centrar de ple en la Copa. Francisco, probablement, farà jugar els menys habituals, tenint en compte que dilluns tancaran la Lliga, per aquest 2020, a Tenerife. Així poden tenir l´oportunitat jugadors com Muric, Ramalho i Kébé, a banda de joves del filial. També es podria veure el retorn d´Aday, que ahir era a la banqueta. Pel Llagostera la visita de l´Espanyol era molt atractiva, però sense públic es perd l´opció d´una bona taquilla.