«Entenc que sorprengui que vagi al Dakar amb només 16 anys»

Copilot FN Speed Team. El seu somni de cada any és anar a veure el seu pare competint al ral·li Dakar. Ho va fer el 2017, i hi va tornar aquest 2020. El mes que ve, però, farà un pas endavant: no només viatjarà a l’Aràbia Saudita amb l’equip impulsat per la seva família, sinó que amb tan sols 16 anys serà copilot en un camió.

Estudia batxillerat al Bell-lloc de Girona. Té 16 anys i encara que assegura que no té clar què voldrà estudiar, possiblement s´encamini cap a una enginyeria. Li agrada el futbol, juga amb els juvenils del Base Llagostera, i abans també ho havia fet amb el Fornells, el GEiEG, el Bell-lloc i el Llagostera. Però encara l´apassiona més el motor. Allò que ha viscut a casa. El seu pare, impulsor de l´FN Speed Team i pilot en la categoria de Side by Side, li ha transmès les ganes de gas i velocitat. I en el proper ral·li Dakar, per sorprenent que sembli, i amb només 16 anys, farà de copilot en un dels camions de l´equip. A l´estiu ja ho havia probat amb Marc Solà a l´Aragó.