El Peralada afronta tres partits més per tancar un 2020 que va camí de ser perfecte

Al llarg de poc més de cent anys, els que acumula de vida el Peralada, es pot dir sense equivocar-se que el club viu ara l'etapa més prolífica de la seva existència. Anar de la mà del Girona va permetre veure futbol de Segona B al Municipal, estadi que malgrat les seves evidents limitacions -estem parlant d'una localitat que atrapa amb prou feines els dos milers d'habitants- va gaudir de la presència de rivals històrics com el Mallorca, Sabadell, Hèrcules o Elx, entre d'altres. Un cop l'entesa amb el club de Montilivi es va trencar d'un dia per l'altre, n'hi ha que van pensar que el millor era apagar els llums i deixar-ho córrer. Que ni de bon tros l'entitat se'n sortiria i, si no desapareixia, aniria perdent categories com el qui baixa en ascensor. La reestructuració que es va engegar l'estiu del 2019 ha donat els seus fruits, fent callar les veus crítiques i despertant de nou la il·lusió. Sota la batuta d'un jove Albert Carbó, l'equip es troba en estat de gràcia i va camí de tancar un 2020 que mereix una matrícula d'honor.

Amb un equip renovat de dalt a baix, l'inici de la passada temporada no va ser del tot bo i es tancava el 2019 amb una inèrcia negativa que s'acabaria tergiversant. Es van enllaçar fins a sis jornades sense guanyar i la part baixa de la classificació era massa a prop. Tot ha canviat des del gener fins ara i ni el parèntesi pel coronavirus ha impedit que el Peralada continuï jugant bé i arreplegant punts. Comptant l'última temporada i el que portem de la present, aquest 2020 ha jugat 15 partits de Lliga amb un balanç que fa patxoca: 10 victòries, 4 empats i una única desfeta, un 1-0 al camp del Santfeliuenc el passat 25 de gener. Interrompre la passada lliga va evitar veure quin era el sostre d'un equip que aquest curs va com un coet. Després de sis jornades és líder, privilegi que comparteix amb el Cerdanyola i Sant Andreu. Són 14 punts de 18 possibles, 9 gols a favor i 3 en contra. Ha tingut l'honor de ser el primer equip capaç de guanyar el Girona B, que no perdia des de feia un grapat de mesos. I està decidit a fer-la grossa. El 5-2 de diumenge davant la Fundació Esportiva Grama n'és una prova. Encara no ha perdut; no ho fa des del gener, i té la intenció de tancar el 2020 sense fer-ho. Els propers obstacles, abans de tancar l'any, són el Granollers (5è), el Cerdanyola (1r) i el Figueres (8è).