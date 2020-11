El primer triomf del Banyoles a Lliga passa per vèncer la FE Grama

Al Banyoles se li presenta aquesta tarda una nova oportunitat per estrenar el caseller de les victòries. Els homes entrenats per Pitu Batlle visiten el Municipal Nou de Santa Coloma de Gramanet per enfrontar-se a la FE Grama. Els blanc-i-blaus confien que la bona sort els somrigui per fi i endur-se els tres punts cap a casa. Per fer-ho, però, hauran de superar un conjunt que atravessa una bona ratxa de resultats després de vèncer el Vilassar de Mar i l'Horta. Pel partit d'avui, l'entrenador blanc-i-blau Pitu Batlle tindrà a la seva disposició tots els seus futbolistes excepte Jam, que és baixa per lesió.