Nova ensopegada del GEiEG Uni a casa

El GEiEG Uni Girona va encaixar la sisena derrota en set partits, a casa i de forma contundent davant el Segle XXI (52-73). Va ser un partit on el conjunt entrenat per Joan Pau Torralba només va poder aguantar la superioritat de les visitants fins a l'inici del segon període (17-18). Després, les barcelonines van ser molt més efectives i contundents i van arribar a tenir un avantatge de 29 punts (41-60) just a l'inici de l'últim quart.

Tot i sortir ben plantades en defensa en el primer període (13-15), les gironines van veure com les visitants anaven obrint forat en el marcador a mesura que passava el segon quart, per arribar al descans amb un desavantatge d'11 punts (28-39). Una diferència que s'aniria ampliant, ja que les barcelonines, en cap moment, van deixar tornar dins del partit a les jugadores dirigides per Torralba, que van acabar perdent per 23 punts (72-53).