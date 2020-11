Espanya necessita guanyar dimarts Alemanya per no quedar eliminada

Un gol de Gerard Moreno sobre la botzina va alleujar la falta d'encert d'Espanya i va servir a l'equip de Luis Enrique per sumar un empat davant de Suïssa (1-1) en un partit en què Sergio Ramos va fallar dos penals en la segona part. El punt a St. Jakob-Park no va ser suficient per mantenir el lideratge del grup 4 de la Lliga de Nacions. Alemanya no va fallar davant Ucraïna i Espanya haurà de guanyar dimarts a Sevilla l'equip germànic si vol lluitar pel títol.

Com en altres ocasions, la manca de contundència a dalt va marcar l'esdevenir d'un duel en què la sortida en la segona part d'Álvaro Morata i de Gerard va electrificar a Espanya en la seva recerca d'un empat que semblava poc per la mala sort de Ramos i per l'escassetat d'idees.

En un desajust defensiu general, Breel Embolo va penetrar per la banda dreta i la seva centrada la va rematar Rem Freuler a la xarxa de la porteria espanyola sense que Unai hi pogués fer absolutament res (1-0). Ramos, que acumulava 23 penals sense fallar, en va errar dos a la segona part, i al final Gerard Moreno va aconseguir fer l'empat, insuficient per evitar afrontar el partit de dimarts com un tot o res: Alemanya arriba líder, amb un punt més, i a Espanya només li valdrà guanyar.