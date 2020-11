El Barça presenta una demanda contra Neymar per reclamar-li 10 milions d'euros

El FC Barcelona ha demandat el brasiler Neymar, jugador del Paris Saint Germain, amb una reclamació de 10,2 milions d'euros, segons una informació publicada ahir pel diari El Mundo. La demanda, segons van confirmar fonts de l'entitat blaugrana, es basa en què el club català li va retenir menys impostos dels que li corresponia durant la seva trajectòria a l'entitat blaugrana, i ara li reclama la diferència.

Des que va començar la instrucció a l'Audiència Nacional pel cas Neymar, els pagaments del contracte al jugador es van realitzar seguint els criteris de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, segons varen explicar des del club blaugrana. És a dir, les retencions que es van realitzar van ser del 48%, com correspon a un contracte laboral, i no a un 24% com si s'hagués tractat d'un contracte comercial. El club considerava que en el cas contrari, existia risc de comissió d'un nou delicte fiscal. Segons la mateixa font, l'Agència Tributària, un cop finalitzada l'última inspecció i es van produir les regularitzacions l'estiu del 2019, va confirmar la diferència de tractament fiscal i per això la reclamació de l'esmentada quantitat.

Segons la informació d' El Mundo, «l'Agència Tributària ha notificat al Barça que, en cas de no regularitzar la situació, donaria a aquests 10,2 milions el tractament d'una donació del club blaugrana al futbolista, amb les contingències fiscals que se'n puguin derivar per al mateix Neymar i l'ajust que hauria de fer l'entitat catalana davant d'Hisenda».



La reducció salarial, encallada

La Junta Gestora del FC Barcelona va informar ahir que la taula de negociació salarial entre el club i els representants dels futbolistes professionals, i del col·lectiu de treballadors corporatius, va acabar el seu període de consultes sense acord. «En aquesta situació, correspon a la Junta Gestora adoptar decisions per a resoldre el greu problema financer derivat de la pandèmia del Covid-19, que provoca una reducció d'ingressos del club superior als 300 milions d'euros per a la temporada 2020/21, i que obliga a un ajust salarial de 191 milions d'euros», diu el comunicat del club que es marca una nova data, 23 de novembre, per intentar un acord.