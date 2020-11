El Figueres veu com el Cerdanyola li capgira un 0-1 a la segona part

El Figueres segueix sense recuperar-se de la dura patacada contra el Granollers. Tot i fer mèrits per passar pàgina, els de Javi Salamero van encaixar ahir la tercera derrota de la temporada al camp del Cerdanyola (2-1). Marc Medina va obrir la llauna superada la primera mitja hora de joc, però els locals van remuntar a la segona part per deixar els figuerencs sense premi a més de perdre Ivan Vidal per lesió.

Amb la intenció de redimir-se, el Figueres va sortir decidit a Fontetes per sotmetre el rival. Mostrant-se com un equip sòlid, amb les idees clares i segur de si mateix, els de Salamero van avisar de seguida que van poder a l'àrea del Cerdanyola. Pepu Soler va gaudir de la primera ocasió, amb un xut que va sortir fora. Entre ell, Ousman i Marc Medina van encarregar-se de fer intervenir el porter Manu Martín fins que va ser batut al minut 34. Medina va superar-lo després d'una gran jugada de Torres que acabava amb una centrada intencionada de Coto cap al davanter. Amb el marcador a favor, el conjunt blanc-i-blau va seguir imposant el seu futbol al camp del Cerdanyola.

A la segona part, Salamero va decidir aprofitar el pas pels vestidors per moure fitxa i substituir Coto per Ivan Vidal. La decisió no li va sortir bé al tècnic. I és que al 55 Vidal va haver d'abandonar el terreny de joc per una lesió i al seu lloc entrava Abel Fàbregas. Cinc minuts abans, ja havia caigut una gerra d'aigua freda amb un gol del Cerdanyola que establia l'empat al marcador.



Sense cap premi

Tot i això, el Figueres va fer esforços per aixecar el cap i endur-se el partit. Quan semblava que els alt-empordanesos tornaven a arrencar, el golejador del Cerdanyola Javi López va deixar-los glaçats amb un doblet que acabaria representant la derrota. Al tram final, Uri Ayala va evitar el tercer dels vallesans traient la pilota de sota els pals. El central gironí va tenir el 2-2 als peus al temps afegit però el porter del Cerdanyola va encarregar-se d'impedir-ho i deixar els tres punts a casa.