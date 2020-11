La ràbia de fer una gran remuntada i acabar perdent

Perdre un partit no és mai un plat de bon digerir, però tornar cap a casa amb una derrota desaprofitant el darrer atac després d'eixugar, amb un gran esforç defensiu, un desavantatge de 19 punts en el darrer quart és una d'aquelles experiències que t'ha de deixar molt mal regust de boca. I això és el que li va passar ahir al Bàsquet Girona contra un Tau Castelló que es va emportar la victòria de Fontajau (72-74). L'equip de Carles Marco va entrar en el darrer quart perdent 45-64 i, deu minuts després, no va jugar la pròrroga perquè a Davis Rozitis se li va escapar una pilota entre les mans i no va poder ni arribar a tirar en el darrer atac.

Mig minut per acabar la primera meitat. El Castelló va 8 punts amunt en el marcador i té la pilota. Arnaud Adala Moto rep i, crescut pel que havia anotat dos atacs abans, es juga un triple molt forçat davant Pep Busquets. La pilota no entra i, en el següent atac, Busquets té un triple més clar que el de l'actual MVP de la categoria. Queden sis segons, però no tira. Fa una passada extra a Aleix Font que, des de la cantonada, posa el 35-40 al marcador gairebé sobre la botzina. Un -5 que, després d'una posada en escena millor que fa dues setmanes contra l'Alacant, aquest cop, penalitzada per la falta d'encert en el primer quart, no era dolenta perquè els alacantins havien arribat a anar 10 punts per sobre: 30-40, just després del triple d'Adala Moto.

El Bàsquet Girona havia sobreviscut a una primera part complicada contra un equip, el Castelló, que amb molts recursos en la seva plantilla sempre juga a un ritme de més de 80 punts per partit. I si el 35-40 del final del primer quart havia estat un punt d'esperança per al Bàsquet Girona, l'inici del segon període, amb dos triples d'Edu Duran, va ser un altre cop de cap contra la realitat del repte que tenien davant. No havien passat ni dos minuts del tercer quart quan Carles Marco va haver d'aturar el partit perquè Adala Moto s'havia afegit a la festa de Duran i el desavantatge ja era de 13 punts (35-48).

Tocava reaccionar i, en aquests casos, Girona sempre apel·la a Albert Sàbat. I el base de Llagostera va respondre bé. Amb un parell de triples, però llavors Edu Duran ja tenia el canell molt calent. L'escorta havia anotat un parell més de triples i la diferència es va manteniper sobre la ratlla dels 15 punts tot i que Carles Marco va anar movent la banqueta per buscar solucions contra un equip que, a mitjans del tercer quart, havia anotat més cistelles de tres punts (10) que no pas de dos (9). Al final del tercer quart, 45-64 pel Castelló amb un bàsquet final de, qui si no, Edu Duran.

Dinou punts de diferència i només un període per jugar-se. La remuntada era impossible? No, però calia defensar molt bé. I el Bàsquet Girona ho va fer. El Castelló va deixar d'anotar. Només sis punts en nou minuts i mig. Dos triples d'Aleix Font van posar el Bàsquet Girona a només 5 punts (65-70) entrant en un cara o creu que es va estrènyer del tot amb un bàsquet de Biram Faye a 19 segons del final (70-72). Les faltes ràpides i els tirs lliures, dos anotats per Alvarado, semblava que donarien la victòria sense més problemes al Castelló, però Adala Moto va fallar els dos següents i va donar una vida extra al Bàsquet Girona fent una falta antiesportiva sobre Aleix Font. Dos tirs lliures i pilota per als locals amb 3 segons per jugar-se. Marco va dissenyar una jugada buscant una pilota interior a Rozitis, a qui se li va escapar la pilota de les mans i no va arribar ni a tirar. 72-74 i segona derrota en tres jornades.