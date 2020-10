El Llagostera goleja i obté el bitllet per a la Copa del Rei

El Platges de Calvià va arribar al Municipal per posar-ho difícil. Diego González i Monreal, la parella de centrals, no se'n sortien a l'hora de sortir amb la pilota des del darrere. Guiu per la dreta era un punyal. De les seves van sortir les millors ocasions. Sascha en va tenir un parell a boca de gol, però les seves rematades van sortir fora per poc. Abans, el capità Gil Muntadas va errar un u contra u quan ho tenia tot de cara. Per part del Platges de Calvià, cap ocasió va inquietar Marcos.

David Garcia i Èric Jiménez van entrar a la represa i van donar la serenor i electricitat que mancava als d'Alsina. El botí era suculent. Cap dels dos combinats acabava d'arriscar per obtenir els llaminers premis que comportava la victòria. El temps transcorria i la tensió es podia tallar amb un ganivet. Fins que van arribar els deu minuts màgics. La igualtat la van trencar Cortés i Sascha, que van tornar a ser protagonistes. El 7 va picar un servei de cantonada per què el 9 fes el que millor sap fer. Marcar amb la testa el primer gol de la tarda. La diana va fer que els balears es trenquessin i dos minuts més tard seria Cortés qui va posar el 2-0 a l'electrònic després d'engaltar una pilota solta dins l'àrea. Gil Muntadas, amb una genialitat, va convergir una centrada-xut en el tercer i definitiu gol. El Llagostera torna a la Copa.