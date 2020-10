La Tramun es queda a casa

La vint-i-dosena edició de La Tramun es va celebrar ahir diumenge entre els més de 74 quilòmetres que separen Sant Esteve d'en Bas i Girona. Les especials circumstàncies a causa de la pandèmia de la covid-19 van obligar a ajornar la modalitat curta i LaTramun Kids, però la bona organització va fer possible dur a terme una prova de bike-maraton de forma totalment segura. Les restriccions actuals van reduïr el nombre de participants a 300 afortunats bikers de categoria UCI, però, malgrat tot, no ha baixat l'habitual altíssim nivell de participació. Campions nacionals de diversos països i bona part dels millors bikers nacionals de l'especialitat es van concentrar a la SAT Cooperativa de la Vall d'en Bas, punt de sortida de la prova.

La cursa, des de l'any 2016, està integrada a les UCI Marathon Series, que comprèn els Campionats del Món de ciclisme de muntanya en marató, i a la Copa Catalana de Marató. El recorregut comprenia un total de 74,61 quilòmetres i acumulava 2.200 metres de desnivell positiu i gairebé 2.600 de desnivell negatiu, per finalitzar al parc de les Ribes del Ter de Girona. És per això que l'estrena del nou circuit de LaTramun es va produir amb magnificència, en un dia perfecte per a l'MTB, amb corredors lliurats al gaudi de la prova reina del singletrack i amb una organització que va tenir en la seguretat la seva principal motivació.



Bosque i Figueras, vencedors

La llarga pujada inicial a Xenacs, l'única per asfalt i pràcticament per pista de tota LaTramun, va ser el tram on es va fer la primera selecció important entre els favorits. El recorregut no permetia relaxar-se ni un instant i aquesta exigència va ser clau, amb el pas dels quilòmetres, pel cribatge dels ciclistes capdavanters. Finalment, una circumstància mai vista fins aleshores a la cursa gironina. Un grup reduït de quatre corredors va arribar unit als metres finals per jugar-se la victòria a l'esprint: eren el català Cristofer Bosque, el bolivià Ever Alejandro Gómez i els francesos Hugo Drechou i Benjamin Li Ny.

Bosque havia estat el que semblava patir més en els ascensos dins d'aquest grup de cap. Però ningú no va poder amb la seva punta de velocitat final. Van completar el podi els francesos Hugo Drechou i Benjamin Li Ny.

De l'emoció fins l'últim metre de la prova masculina, al domini aclaparador de la cursa femenina. La gironina Txell Figueras, que corria a casa, no va donar opció a cap de les seves rivals. La superioritat es va plasmar en més de 20 minuts d'avantatge en meta sobre les seves perseguidores. El podi femení el van completar Lara Lois i Maria Diaz.



Més Tramun a la primavera

Lluny de tancar completament l'edició 2020, els organitzadors pensen en nova data per dur a terme LaTramun XCC, prova amb un recorregut més curt (41 quilòmetres) i sense necessitat de comptar amb la llicència UCI, així com LaTramun Kids, un dels pilars de l'esdeveniment, sempre compromès en la promoció de l'MTB.